郭蔭庶掌公僕學院　傳陳國基任政務司　葉劉：紀律部隊出身獲信任

前警務處副處長郭蔭庶獲委任為公務員學院首任院長。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（2日）在電台節目上指，郭蔭庶具豐富的警隊管理經驗，而且與中央關係較好，預料未來公務員改革包括須了解國情和國際視野，相信郭蔭庶屬合適人選。



對於有傳出身入境處的特首辦主任陳國基，可能出任下任政務司司長，葉劉淑儀讚揚他八面玲瓏、人緣好，同樣獲中央高度信任，又指他擔任特首辧主任時樣樣做妥，一定有本事。



每逢動亂、遊行示威 紀律部隊走最前

葉劉淑儀說，2019年反修例風波令中央覺得香港構成國家安全威脅，因此中央用人講求充份信任，又指當年很多部門不懂怎處理，予人退縮的感覺，而紀律部隊每當發生動亂、遊行示威及災難時均走在最前線。被問到委任紀律部隊出身的郭蔭庶出任公務員學院院長，是否意味着對政務官系統AO信任下降，葉劉淑儀並不認同，相信未來政府新班子也會有不少AO。

評陳國基善於公關 樣樣做妥有咁上下本事

對於有指陳國基出任下任政務司司長的行情看漲，葉劉淑儀說，曾任入境處處長陳國基，與內地合作關係密切，他任職特首辦五年，同中央政府多往來，是獲得中央高度信任的人物。葉劉淑儀形容陳國基八面玲瓏、人緣好，在公關工作上「醒目」：「做到五年特首辦（主任）都樣樣做妥，一定有返咁上下本事。」