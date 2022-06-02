快測確診數突飆　梁熙：既然疫情回落　應改回以核酸檢測為準

本港昨日（1日）新增505宗確診個案，創自4月24日以來單日新高，快測陽性個案佔354宗，衞生署懷疑不少市民因為「疫苗通行證」而呈報舊數據。民建聯立法會議員梁熙表示，留意到上述情況，認為再讓市民單憑快測陽性而釐定「確診」，已難以反映疫情實況，建議重新用回「核酸檢測」作為確診的標準。



梁熙指，政府在第5波疫情高峰時，每日確診宗數達5位數，以致無法全部人都做核酸檢測，但甩目前疫情趨穩定，又發生了昨日的情況，認為應該重新以「核酸檢測」為標準，避免影響社交距離措施放寬。他強調並非要求政府棄用快測，而是繼續作為輔助，政府向快測陽性人士優先「派樽仔」覆檢。

另一方面，近期多個國家陸續出現猴痘個案，醫學及衞生服務界議員林哲玄認為現時傳入香港的風險暫未算大，但仍須小心，因為傳播途徑不確定。他建議政府對入境人士加強收集資訊，例如問清楚他們到過的地點、有沒有接觸過疑似患者等。