非本地培訓醫生暫僅有首批認可資格　黃元山冀加快審批紓人手荒

政府早前成立香港醫務委員會轄下特別註冊委員會，制定非本地醫學院認可名單，以引入更多非本地培訓醫生。立法會選委界別議員黃元山關注審批進度，去信食物及衞生局查詢。



食衞局回應指，委員會成立以來召開了三次會議，並已公布首批名單。而雖然因疫情關係要調整會議安排，但仍不時以傳閱文件之式進行評審，以確保進度不受影響。



黃元山對於相關進度感到憂慮，希望能盡快公布餘下認可醫學院名單。



本港醫生人手嚴重短缺，政府計劃引入非本地培訓醫生。（歐嘉樂攝／資料圖片）

11月至今召開三次會議 疫情下傳文件保進度

特別註冊委員會去年11月成立，今年4月公布首批27間認可醫學院，政府爭取今個月公布第二批名單，最終目標為100間。黃元山表示，本港醫生人手嚴重短缺，非常關注引入非本地培訓醫生的進度，因此去信食衞局查詢委員會開會的情況。

食衞局回覆指，委員會在2021年11月成立，召開了三次會議，期間雖然因新冠疫情而調整了會議安排，但委員仍會不時以傳閱文件的方式進行醫學資格評審工作，以確保進度不受影響。

為了加快訂定名單，委員會率先進行了資料比較齊全的醫學資格評審工作，並已於4月公布首批27項獲得認可的醫學資格，預計本年內可完成全部名單。

距100間目標還有73間 黃元山憂進度落後

黃元山表示，政府回覆指過去半年只召開了三次會議，令人失望，對於餘下半年能否完成其餘73間認可醫學院評審工作感到憂慮。黃元山強調，面對本港醫生人手短缺，希望委員會加快進度，盡快公布餘下的認可醫學院名單。