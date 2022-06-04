持續更新‧六四33周年︱維園連續兩年封球場草坪　警駐守各出入口

今日（6月4日）是「六四事件」33周年，也是支聯會解散後的首個「六四」 ，政府連續兩年局部封閉維園，直至午夜過後才會解封。直至2019年，支聯會每年「六四」都風雨不改在維園舉行燭光集會悼念「六四事件」，新政治形勢下，加上支聯會去年底解散，「六四」再無大型公開悼念活動。

維園昨晚11時起圍封足球場、籃球場、中央草坪等範圍，康樂及文化事務署解釋，是因應警方留意到有人透過不同途徑煽動6月4日在維園一帶非法集結，認為維園有可能遭利用進行非法活動，並且避免因群眾聚集而引致病毒傳播。今早維園各出入口均有警員駐守，不同角落都有警員帶同警犬巡邏。



▼6月3日六四33周年前夕的維園 警員身穿防刺背心巡邏▼



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【10:00】早上封鎖區外，如常有市民做運動。在維園天后入口，泳池旁的停車場停泊了10多部警車；維園周邊也有警員4人一隊巡邏戒備。維園暫時關閉的範圍包括足球場、籃球場、中央草坪、健身站、緩跑徑、關閉範圍內的通道、部分沿高士威道的出入口及連接中央圖書館的行人天橋。

警方昨天（3日）拘捕一名59歲保安員，指其涉嫌在網上宣傳及鼓吹「六四」舉行非法集會，期間進行違法行為包括殺警。警方也表示，會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕，呼籲市民切勿以身試法。