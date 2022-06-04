最新‧六四33周年︱近維園部份路段封閉　警方下令市民離開

今日（6月4日）是「六四事件」33周年，也是支聯會解散後的首個「六四」 ，政府連續兩年局部封閉維園，直至午夜過後才會解封。直至2019年，支聯會每年「六四」都風雨不改在維園舉行燭光集會悼念「六四事件」，新政治形勢下，加上支聯會去年底解散，「六四」再無大型公開悼念活動。

維園昨晚11時起圍封足球場、籃球場、中央草坪等範圍，康樂及文化事務署解釋，是因應警方留意到有人透過不同途徑煽動6月4日在維園一帶非法集結，認為維園有可能遭利用進行非法活動，並且避免因群眾聚集而引致病毒傳播。今早維園各出入口均有警員駐守，不同角落都有警員帶同警犬巡邏。



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【21:20】美國駐港總領事館晚上在窗邊點起燭光。

【20:45】陸續有市民到銅鑼灣，當中有人身穿「人民不會忘記」字句的黑色衣服，持有未點燃的蠟燭。警方在多處截查市民。

【20:30】記利佐治街封閉，警方在路上泊了大貨車。

【20:00】天主教香港教區主教周守仁在西灣河聖十字架堂主持主日彌撒。他在講道時，更提到香港以致世界充滿着霸權及威權、仇恨及怨氣，「世界唔係我哋樂見嘅世界，咁我哋下一代會點？」他稱人們需要保有寬恕的心，否則世界會充斥着仇恨、撕裂及怨氣，自己亦會不開心，只有寬恕才能有一個新開始。

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【19:40】社民連主席陳寶瑩與兩名黨友於約7時半時在SOGO對面戴上貼有黑色交叉的口罩默站，其後被警方帶到封鎖線內搜查，其後要求她們立即離開銅鑼灣，她們最後步行至天后離開。

陳寶瑩表示今次默站除為悼念六四死難者外，亦在口罩貼上交叉，以表達正被禁言，及香港公開與和平悼念活動正在消失的意思。

其中一名成員最後於糖街與告士打道交界被帶上警車離開。

【19:30】警方宣布維園納入「警察行動區」，所有人士須立即離開。

【19:00】接近晚上7時，六四工運領袖韓東方在維園跑步，表示以跑步形式悼念六四。

民運人士劉山青傍晚約7時，身穿印有已離世中國民運人士李旺陽肖象的上衣，口罩上寫上「悼念六四」的字眼，站在維園南庭廣場。

警員隨即上前，警告他口罩上的字眼可能已構成煽動他人非法集站，要求他隨即離開維園，惟劉山青不服，並高叫「毫無理由」，亦拒絕出示身份證，隨後被警方拘捕。

【18:00】維園銅鑼灣出口噴水池一帶大批警員駐守，現場所見，多名途人被截查，大部份為身穿黑衣的人士，他們要取出身上行裝和身份證被警員檢查。

身穿黑衣、黑褲的Michael，與女友人甫進入維園便遭到截查。他表示，曾在維園悼念六四逾10年，今年一如以往傳統再臨此地，但卻不能再明言所為何事，「嚟維園大家都係因為同一樣嘢㗎啦，但唔講得咁詳細啦」。

他表示，被截查是預料中事，但仍對此感到不開心，「每年都有參與嘅嘢，突然之間就咁嚴陣以待，一件啱嘅嘢，原本啱咗咁多年，突然之間變咗錯嘅，梗係有啲兀突、有啲唐突。」

對於今年悼念六四的氛圍，他形容今年遠較以往嚴肅，大眾都避而不談，「但我覺得愈係避忌，就愈係應該要喺有限度嘅情況底下，應該要繼續承傳落去，如果唔係就會斷咗㗎喇。」他提到身邊已有朋友忘記今日是六四33周年，他對此感到詫異和失望，故更應以身作則承傳真相，悼念忘魂。他表示，今晚會在維園「做應該要做嘅嘢」，但不會再燃點燭光。

▼傍晚約6時維園情況▼



【17:45】下午5時許，銅鑼灣東角道一帶有大量警察駐守，並截查途人。有手持鮮花的市民被截查。

【16:00】民主黨在Facebook貼出維園燭光照片，表示「不想回憶，未敢忘記」。該黨並無公布今日有否公開活動。

民主黨在Facebook貼出維園燭光的照片。（民主黨Facebook）

六四33周年｜天安門母親萬安公墓拜祭 稱維園燭光長存真相必勝

【13:30】死難者家屬團體「天安門母親」今早上按慣例到北京萬安公墓拜祭逝者，成員張先玲、尤維潔等五人由公安以專車送到萬安公墓，據報，墓園周邊布滿警力，現場有便衣手持相機和攝像機拍攝。天安門母親群體發言人尤維潔宣讀悼詞，指每年「六四」世界各地的人都會趕到香港，參加維園燭光晚會，現在晚會不能再舉行，但維園燭光在每個有良知人們的心中永遠不滅。她引述諾貝爾和平獎得主馬丁路德金的名言，指「手無寸鐵的真相與無條件的愛，將在現實世界獲得最後的勝利」。

六四33周年︱外交部公署斥炒作30多年前政治事件：搞錯時代必徒勞

【13:00】外交部駐港特派員公署發聲明反擊，指有個別西方國家仍妄圖炒作「30多年前的政治事件」，對中國搞意識形態滲透、和平演變那套政治把戲，「完全是搞錯了時代，選錯了對象，打錯了算盤，注定是徒勞的」。發言人強調，任何干預破壞行為都難逃「搗亂、失敗，再搗亂、再失敗」的歷史宿命，必遭14億中國人民有力反擊。

六四33周年｜美外長批禁晚會遏制記憶 歐美多國領館發帖悼念

美國國務卿發聲明：禁晚會圖箝制「六四」記憶

【12:00】美國國務卿布林肯發表聲明，指不會遺忘33年和平追求民主的示威者所作出的努力。他指「六四」對於民主自由的追求，在香港得到迴響，但一年一度的燭光晚會遭中國當局及香港禁止，嘗試箝制「六四」記憶。他指「美國會繼續中共的暴行及對人權的侵犯發聲，以及要求問責」，並指要對中國人民、以及繼續對抗不義和尋求自由的人表明，「我們不會忘記六四」。

澳洲駐港澳總領事館貼出照片顯示蠟燭倒下而不滅。（澳洲駐港澳總領事館Facebook）

多國駐港領事館發帖悼念

澳洲駐港澳總領事館同樣早上10時，在社交專頁發文，指「我們悼念於1989年6月4日在天安門廣場喪失生命的人們。澳洲秉持對普世人權的承諾。我們支持每個人享有言論自由、結社自由、政治參與、以及宗教或信仰自由的權利。」加拿大駐港領事館社交專頁接近12時發文，指全人類都有責任捍衛人權和普世自由：「今日加拿大，會同香港和國際社會莊嚴地悼念六四慘劇。」帖文強調和平集會是人權，加拿大與所有捍衛人權的民眾站在同一陣線。

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維園半封鎖 警員駐守各出入口戒備

【10:00】早上封鎖區外，如常有市民做運動。在維園天后入口，泳池旁的停車場停泊了10多部警車；維園周邊也有警員4人一隊巡邏戒備。維園暫時關閉的範圍包括足球場、籃球場、中央草坪、健身站、緩跑徑、關閉範圍內的通道、部分沿高士威道的出入口及連接中央圖書館的行人天橋。

警方昨天（3日）拘捕一名59歲保安員，指其涉嫌在網上宣傳及鼓吹「六四」舉行非法集會，期間進行違法行為包括殺警。警方也表示，會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕，呼籲市民切勿以身試法。

▼6月3日六四33周年前夕的維園 警員身穿防刺背心巡邏▼



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