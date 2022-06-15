回歸25年｜專訪田北俊：2003年反23條因商界關注　自覺幫了中央

香港回歸25年間，最重大的政治動盪除了2019年修例風波、2014年佔中事件，2003年50萬人遊行必佔一席位。是役最大引爆點，在於港府在2003年沙士後經濟蕭條、樓市下行等民生問題下，仍然推出《基本法》第23條立法，觸發民怨。其後時任自由黨主席田北俊於立法會恢復二讀辯論前夕，突然倒戈並辭任行會成員，直接導致董建華擱置立法。

田北俊接受《香港01》專訪時表示，當年反對立法主因是商界擔心立法爭議引來政治動盪，不利香港營商環境。他認為，要是當時不提出反對、政府執意通過立法，近似2019年修例風波級別的政治風暴，會提早於2003年出現，結果會是外商「雞飛狗走」、中國受外國制裁，而當時的中國尚未有足夠經濟實力抗衡西方施壓，認為當日的舉動對中央有幫助。

回歸25周年——政壇元老專訪之三



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被指「反骨」 田：只懂「擦鞋」才是國家罪人

2003年七一大遊行是回歸以來首次大型遊行，催生了後來活躍的公民社會，間接導致董建華兩年後「腳痛」下台；事件亦驅使中央後來改變對港政策，更積極參與香港事務。已故自由黨創黨主席李鵬飛事後回顧時曾指，港府當時如執意將草案提交立法會，結果「好可能是血洗中環！」即引發暴力衝突。

田北俊指，2003年一役倒戈，全因眼見7.1五十萬人上街，驚動商界領袖：「我當時是香港總商會代表，當然要關注他們立場，初時商界支持立法。」可是後來商界發現立法引起社會動盪、國際關注，田北俊必須重新考慮立場：「商界從來都是和氣生財，穩定才有好的營商環境。」

他指，如果當時草案通過，一定引發更大規模政治動盪，影響不下於2019年修例風波。「當時中國承受不起，和今日不同。2003年何來華為、何來騰訊、何來阿里爸爸？何來5G技術和大數據？西方一腳踩下來，國家如何應對？我是香港人，就要為香港人發聲，香港市民和商界意見那麼大，當然要為他們發聲。講到『反骨』，那些為自己利益而只懂阿諛奉承的『擦鞋仔』，才是國家的罪人。」

自由黨榮譽主席田北俊。（羅君豪攝）

指有人「賴地硬」 批評前要先了解事件始末

田北俊反問，如果當日中央和特區政府覺得23條立法有條件完成，2004年立法會改選後，甚至曾蔭權上任特首後照樣可以做，但最終沒有，「如果政府認為有足夠條件，2004、2005、2006一早做了，但就是不行，要到2019年香港搞成這樣，才用全國性法律去立《國安法》。」

他又指，過去19年以來，一眾資深建制派談到當年23條爭議時，都只是說當時立法引起市民憂慮而擱置，並非因田北俊而做不成，因此他認為，有個別極端份子批評其當日行為是「背叛中央」，只是「痾屎唔出賴地硬」，無法解釋政治矛盾就隨意找其他人去怪罪，個人向來不屑回應這些說法，真正了解事件始末的人，自有客觀評價。