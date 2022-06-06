興建公營房屋需時5年　民建聯倡再壓縮程序　目標3年內建成

立法會房屋事務委員會今日（6日）討論房委會以組裝合成建築法項目、設計及建造採購模式等方法，加快興建公營房屋的措施。民建聯立法會議員劉國勳和陳學鋒會後表示，現時興建公營房屋需時48至60個月，對此感到失望，期望候任特首李家超所提出的兩個房屋組成立100日後，要向公眾交代工作成果。



劉國勳表示，根據1997年4月立法會一份房屋單位供應報告，當時政府由地基到完成興建約40層高的上蓋建築需時37個月；原本期望政府引入「組裝合成」等方法可以加快興建公營房屋進度，但政府日前的回覆指，現時興建公屋需時48至60個月，竟較25年前的進度足足長約一年甚至更多時間。

陳學鋒在會上問到引入組裝合成建築法所節省的工程時間，所得答覆只能節省兩個月執修工程，並無壓縮整體建造時間，質疑做法成本較傳統建築高，「又貴又唔快得好多，成本效益令人質疑」，而設計與建造的方式，亦只能比現時快四個月的時間。

李家超在政綱提出成立「土地房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，劉國勳認為兩個小組應做好分工，前者除了積極跟進壓縮精簡造地程序，及縮短生地變熟地的時間，亦要協助物色更多土地。他期望兩個小組成立100日後，前者應向公眾交代目標興建多少單位，如何達至三年上樓，後者應交代如何減建築工程時間。