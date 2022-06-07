林鄭：即日起快測呈報百分百覆檢　經核酸檢測方視作確診

特首林鄭月娥今早（7日）出席行政會議前見記者，她指，雖然現時每日確診個案回升到400至500宗，現時難以斷定疫情有上升趨勢，但她宣布6月30日前，不會再放寬外防輸入及本地社交距離限制，並會尋求與下任政府討論，以進一步延長相關措施，以防防疫措施因換屆而出現真空期。

林鄭又宣布，即日起快測呈報將被百分百覆檢，由相關人員上門採集樣本，須經核酸檢測方會視作確診。



進一步復常大部份市民同意 現僅放慢步愈伐

【10:20】被問到外國記者會會址的續租問題，林鄭指政府有一些商業處所專門用作出租，續租招租的問題由政府產業署負責。至於優之良品盛傳結業，有個別品牌的牛肉乾是現時懲教署的指定款式，准許親友帶予在囚人士使用，林鄭回應指相信署方會按現實情況考慮，很樂意適時調較安排。

至於是否有必要再收緊防疫限制，林鄭指今日疫情令政府有關注，但未到又要收緊的地步，因為她已多次強調，考慮這些事情時要平衡公共衞生、經濟、市民可接受程度，相信今日絕大部份市民都同意要踏上復常之路，現時只是「行慢少少」，而她個人特別不想看見兒童不能上課。

竭力創造領導人訪港條件 全體官員事先隔離？

【10:14】林鄭說，香港回歸25周年加上新政府成立，政府當然熱切期盼領導人訪港，相信鑑於近五年香港發生的事情，領導人會發表非常重要的講話，為本港未來發展指明方向，今屆政府亦定會竭力創造讓領導人訪港的條件。

被問到公務員加薪，林鄭表示，公務員薪酬調整機制已建立多年，薪酬趨勢調查結果僅六項指標之一，行政會議將認真一併考慮六項因素，得出最符合今時今日香港各方面的結果。

被問到「六四」紀念日有部分市民單獨外出悼念，林鄭認為，《港區國安法》實施兩年，本港政治情況平穩，但當局也經常提醒市民社會有很多隱患，如孤狼式或地下式抗爭，警務處去年及今年都曾經找到製造炸彈行動，因此認為不法分子會利用敏感日子煽動進行破壞，但警隊進行風險評估後會採取行動，保護香港市民安全，她也支持執法部門以風險為本的態度，保障市民安全。

第六波疫情出現？林鄭：言之尚早

【10:10】被問到本港疫情走向和如何進一步提升接種率，林鄭指，6月確診數上升，不少人是居家隔離，因此家居污水病毒量也上升，目前指香港已出現第六波疫情是言之尚早。她稱，每一階段政府有不同方法提升接種率，現時當局提供上門接種服務，加上很多人已染疫，因此接種疫苗速度放緩，目前沒有看到公務員事務局在推動疫苗接種上有困難。

至於7月1日前特首及高官是否須隔離7日，林鄭指未能確認。

難斷疫情趨升 6.30前不放寬入境及社交限制

【10:04】林鄭指過去一星期疫情有變化，需要關注，踏入6月後，每日檢測陽性數字約在400至500宗之間，昨日達534宗，不過現時仍很難說有「上升趨勢」。由於個案增加，無可避免其他監察指標有所上升，不過住院人數維持低水平，危殆、嚴重病人為18人，都比早期大幅下降。

她指現時可確實地表示，由今日到6月30日，入境限制、社交距離措施將維持現狀，看不到要收緊、但亦不會放寬，現時是14日一個周期，下一次到期是6月15日，即會延長到6月29日。至於之後如何，要和候任辦商討，待新政府上任後決定如何處理。

林鄭指政府不會鬆懈，有工作繼續做，近日政府發現快測陽性自我申報的假陽性比率頗高，有時達到三成，所以由今日開始，快測陽性者，百分百要接受核酸檢測覆檢，才會被視為確診，因為現時基數是數百宗，假陽性情況十分影響社會研判疫情。此外，政府已加強巡查，確保嚴格執行防疫措施；打1、2、3針的合資格人士比率也有進步空間。