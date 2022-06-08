最新︱取消強積金對沖恢復二讀　黎棟國：方案「不完美但可接受」

立法會大會今日（8日）續開，除處理口頭質詢及議員議案外，是日最重要內容為《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，即取消強積金對沖安排，將進入審議的最後階段。《香港01》持續更新會議重點。



陳紹雄指「含淚支持」

【14:18】選委界陳紹雄表示，自己只是「含淚支持」條例草案，認為政府未有充份聽取商界意見，似乎是「數夠票就過」，希望日後方案可繼續完善。

【14:05】新民黨黎棟國指出，喜見政策糾纏十年後終於走到最後一步，不過他亦反映新安排「既冗長又官僚」，例如補貼分兩層、分20年遞減，希望局方日後執行時人性化一點，「唔係個個都好似局長（勞福局局長羅致光）你咁樣，有160 IQ」。他指香港是國際城市，不能只是停留在舊式資本主義，要達至公平社會，形容現時的方案「雖然不是完美，但可以接受」。

糾纏多年的強積金對沖取消，終有機會通過。（資料圖片）

【13:30】法案開始恢復二讀。法案委員會主席張國鈞報告委員會工作結果。他發言表述個人意見時表示，本屆政府公道而言，勞工政策都是成果豐碩的一屆。他指打工仔等待取消對沖已很久，但對沖令政策結果大打折扣，如果一個打工仔不幸遇上幾次對沖，到其退休時能領取的強積金已所剩無幾。他亦不相信員工會貿然冒風險去「搏炒」，影響工作紀錄。

【10:30】在會議開始前，工聯會於政府總部外請願，支持通過「取消對沖」法案，呼籲各界議員理性問政。

據了解絕多數黨派支持 僅自由黨或投反對票

據了解，草案在議會通過機會較高，民建聯、工聯會、勞聯、實政圓桌和部份獨立議員都表明支持法案。不過，自由黨主席、立法會議員邵家輝預料該黨會投反對票，他指取消對沖後或會破壞勞資關係，包括可能部分有一定年資的僱員為獲長期服務金而「博炒」，也可能有無良僱主會逼走一些資深員工，逃避支付長期服務金。

邵家輝亦擔心，或有僱主會將僱員轉為合約或外判等，認為疫情下經濟不景，任何措施如果增加僱主經營成本，都可能會令部分商戶結業。工聯會立法會議員陸頌雄則指，勞工界要求取消對沖已有20年，也經歷兩屆政府的諮詢及研究，希望盡早通過修例，更好保障僱員。他相信取消對沖後勞資關係會更好，僱主為免有額外承擔，解僱員工前會審慎考慮，也不相信僱員為短期利益而「博炒」，因為會影響自己履歷。