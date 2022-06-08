最新‧立法會︱取消強積金對沖糾纏十年終有望通過　自由黨料反對

立法會大會今日（8日）續開，除處理口頭質詢及議員議案外，是日最重要內容為《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，即取消強積金對沖安排，將進入審議的最後階段。《香港01》持續更新會議重點。



【10:30】在會議開始前，工聯會於政府總部外請願，支持通過「取消對沖」法案，呼籲各界議員理性問政。

糾纏多年的強積金對沖取消，終有機會通過。（資料圖片）

據了解絕多數黨派支持 僅自由黨或投反對票

據了解，草案在議會通過機會較高，民建聯、工聯會、勞聯、實政圓桌和部份獨立議員都表明支持法案。不過，自由黨主席、立法會議員邵家輝預料該黨會投反對票，他指取消對沖後或會破壞勞資關係，包括可能部分有一定年資的僱員為獲長期服務金而「博炒」，也可能有無良僱主會逼走一些資深員工，逃避支付長期服務金。

邵家輝亦擔心，或有僱主會將僱員轉為合約或外判等，認為疫情下經濟不景，任何措施如果增加僱主經營成本，都可能會令部分商戶結業。工聯會立法會議員陸頌雄則指，勞工界要求取消對沖已有20年，也經歷兩屆政府的諮詢及研究，希望盡早通過修例，更好保障僱員。他相信取消對沖後勞資關係會更好，僱主為免有額外承擔，解僱員工前會審慎考慮，也不相信僱員為短期利益而「博炒」，因為會影響自己履歷。