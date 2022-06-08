防猴痘襲港︱政府設呈報機制、籌備買疫苗　強調已具備檢測能力

全球多國出現猴痘疫情，政府上周預告將刊憲列猴痘為法定須呈報傳染病，衞生防護中心已制訂疑似病例的呈報標準並加強監測，並於兩星期前發信全港醫生和私家醫院，要求呈報懷疑個案，以便及早進行流行病學調查及安排隔離，並建立網上呈報機制。

衞生署表示，有天花疫苗獲海外藥物監管機構許可，用於預防猴痘感染，正籌備購買相關疫苗，積極向相關藥廠查詢疫苗供應情況。



食物及衞生局回覆議員質詢時表示，當局已開設猴痘專題網頁，發布相關資訊，以及更新外地猴痘最新情況，將為猴痘制訂「準備及應變計劃」，以備一有確診可立即啟動，強調會密切留意外地感染個案及監察本地情況。局方表示，新冠疫情下一直採取嚴格「外防輸入」措施，機場旅客須接受體溫檢測及進行健康申報，出現發燒會被強制送往公立醫院隔離，當中如有人出現猴痘症狀，醫院會適當跟進、並通報中心。

猴痘有效抗病毒藥物已在港註冊

局方表示，治療猴痘主要確保患者補充足夠水分及營養，以及治療任何繼發性細菌感染；若病情仍然轉差，則可使用抗病毒藥物，但情況並不常見，而有效的西多福韋已在香港註冊，只是仍沒有針對猴痘的疫苗。醫管局專家會密切留意疫情變化、臨床醫療發展，持續與相關的藥物生產商緊密磋商，適時購入及儲備合適的疫苗及藥物。

衞生防護中心同時具備檢測猴痘病毒疑似病例的能力，政府也會適時評估市面上不同猴痘檢測試劑的應用。