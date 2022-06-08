消費券︱八達通設限$3,000擾民　政府澄清非法例所限：盼改善服務

一萬元消費券四月發放首階段5,000元，唯獨八達通無法一筆過領取，最多只能先領取3,000元，動用後再領取餘額，安排被批評擾民。八達通當時曾解釋，其用戶多非實名登記，法例對這些用戶儲值額設有3,000元上限，平衡法例要求及實際運作情況等，未有上調限額。

財經事務及庫務局回應議員質詢時，法例確實規定，未經核實持有人身份的支付工具，設有3,000元儲值上限。不過，消費券的資金源自政府，金管局已告知支付工具持牌人消費券並不受限，強調八達通未有上調限額，並非受法例或監管要求所限。



根據《支付條例》及《打擊洗錢指引》，由於儲值支付工具可能會帶來洗錢及恐怖分子資金籌集風險，任何持牌支付平台，如何支付卡港元儲值超過3,000元，其持有人均須經核實身份及背景。不過，財庫局表示，消費券明顯不存在任何洗錢及恐怖分子資金籌集風險，金管局已告知所有相關儲值支付工具持牌人，消費券計劃下所發放的資金毋須計入上述3,000港元的一般儲值限額。

局方表示，知悉市民此有意見，已向八達通反映，讓他們可因應「商業、技術和其他運營方面的考慮，並在符合法例的要求下持續改善服務。」