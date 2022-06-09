林鄭：短期看不到可通關內地　中外抗疫各一套　香港居中考工夫

特首林鄭月娥今日（9日）出席任內最後一次立法會行政長官答問會，任期餘下三周的她在開場白總結任內工作，慨嘆經歷過驚濤駭浪，值得回顧太多，但她特別體會到特首除了要領導行政機關，也要維護立法機關的制衡及司法獨立。林鄭稱，自己對舊議會內耗感到痛心，當時行政立法缺乏互信，一場修例風波令她體會一國兩制下「愛國者治港」的重要性，又稱自己上任曾「努力過」。



【12:06】經民聯盧偉國關注人口及人才政策，工程界擔心無法聘請人才。林鄭說，政府提出的改組建議，包括將人力資源問題撥歸勞工及福利局。她強調香港仍有吸引力，只是由於短暫的人員往來限制，讓大家看不到本港吸引力。

【12:05】自由黨黨魁張宇人表示，很願意和公務員分享經驗，但關注到昨日公布的海外醫生23間認可院校名單中的復旦大學，該大學有幾個醫學課程，獲接納的課程只有外國人讀，沒有中國人讀，香港人如果沒有外國護照也沒有機會讀那個課程，更嘲道：「醫務委員會，信佢真等於與虎謀皮。」林鄭指這個政策一蹴而就，特別委員會一批一批地更新名單。她指，隨時歡迎「同公務員講下書」，議員和官員多互動都有好處。

【12:00】自由黨易志明提到，航運交通界所牽涉的行業眾多，在疫情期間對政府未能照顧他們的權益有所不滿，希望下屆政府成立有權力的政策局，鞏固航運交通界的發展。林鄭重申不會為下任政府提供政策上的意見，認為應給予最大空間，又指下屆政府將會新設的運輸物流局應更有空間處理相關問題，期望他繼續和下屆政府交流爭取。

林鄭引述專家：透過自然感染和疫苗已築保障屏障

【11:59】新民黨葉劉淑儀說，林鄭月娥是最辛苦的行政長官，經歷一年「黑暴」及三年疫情，亳無疑問壓力很大，對她的付出表示尊敬。她問及如果出現第六波疫情，對下屆行政長官爭取通關有何建議。林鄭說，目前大部分政府專家並不擔心疫情，本港透過自然感染和疫苗接種，已有保障屏障，減少重症，截至昨晚，因新冠肺炎入院的人士僅有370名，當中17名嚴重及危殆，要入住深切治療部的只有4人。但她說與內地通關是很大挑戰，兩地專家有兩套理論，要小心評估在甚麼時候作出甚麼措施，才能達至兩全其美，如果以去年9月至12月的討論基礎，短期內看不到通關的可能性。

【11:53】選委界洪雯問到，今時今日香港應有什麼策略性定位，領導未來發展。林鄭指出，香港佔有地理優勢，是與國際聯繫的跳板門戶，但不應該止於此，也要為自己城市和市民增值，為國家做更大貢獻，主要的方向包括國際化、法治化、市場化。

鼓勵中資多參與社會事務：新議會增設代表

【11:50】商界（第三）議員嚴剛問到，林鄭月娥對中資企業在香港未來發展中扮演的角色有何期望。林鄭鼓勵中資企業多參與社會事務，她提到完善選舉制度下，立法會增設商界（第三）界別，就是讓中資企業在體制中發揮力量，她亦讚場中資企業近年多贊助文化、體育、藝術界別的發展，也有在疫情期間動員義工探訪，協助抗疫。

吸引人才刻不容緩 通關屬唯一局限

【11:47】選委界梁毓偉問到香港如何留住人才，林鄭回應指，吸引人才是刻不容緩的問題，目前政府有不同吸引海內外人才的計劃，相信當疫情退卻，恢復免檢疫往來，香港仍是富吸引力的地方。她說，有人擔心2019年後內地對香港有負面看法，但最新8大院所收內地生數目與以往一樣多，而且質素高，認為通關是本港吸引人才的唯一局限。

【11:45】自由黨李鎮強指，醫管局專科輪候時間非常久，動軏一、兩年，近日第2批海外醫生認可院校名單出爐，可是醫委會又屢次取消海外醫生執業試，如何督促下屆政府防止這種現象。林鄭指修訂法例認可個別海外院校是第一步，未來仍有大量工作，現時香港法律上把關的仍然是醫委會，當然會呼籲他們以廣大市民利益為依歸。不過她親身了解過，部份問題真的是在程序上被規限，不是刻意取消，例如疫情令一些程序不能考。她希望未來局長繼續督促醫委會，加快做相關工作。

【11:41】民建聯陳勇問到有甚麼民生政策能在未來推出推進，令市民對未來更有期盼。林鄭月娥回應指，每個民生範疇涵蓋範圍，不是一屆政府能夠解決，都是由歷任政府打好基礎，像建屋一樣繼續在上面建設。林鄭同意有很多工作都要深化，尤其是在教育工作，她認為在目前撥亂反正的方向，提供優質教育還有很多挑戰，香港教育還有很多改善空間，例如鼓勵學習科技的興趣，並認為本港教育要進一步提升質素以培育本地人才。

林鄭月娥出席任內最後一次答問會。（廖雁雄攝）

黎棟國問防疫漏洞 林鄭：無制度零漏洞

【11:35】新民黨黎棟國認為，要遏止疫情，需要升級安心出行程式，例如將需要強檢人士時的安心出行轉至紅色，待完成檢測才轉至藍色。林鄭說，黎棟國也是公務員出身，明白沒有一套制度單靠政府便會完全沒有漏洞，需要全社會配合，政府可以執法，但不能百分百防止違規情況出現。

【11:34】民建聯周浩鼎問到抗疫津貼問題，有些機構不願為前線清潔、保安員申請個人津貼。林鄭指津貼的目標是全面覆蓋，不計較由誰人聘請，政府相當肯定前線員工貢獻，但現時問題似乎不是設計的漏洞，而是執行上的問題，這一點署理民政事務局局長會作研究，強調政府不會吝嗇，盡快將這些津貼交到工人手中。

簡化發展程序？林鄭：看來僵化 卻是保護制度

【11:30】保險界陳健波說，議員及市民不明白交椅洲前期工程研究需時逾2年，問到林鄭在土地房屋方面的看法。林鄭稱，多謝陳健波多年來擔任財委會主席，為特區政府爭取到大量撥款，交椅洲前期工程研究申請5億元撥款已花了十多個月，研究需時30多個月，並非進行一般的可行性研究，而是有規劃和工程成份的研究。她稱有時程序看起來僵化，但實際上是保障他人的措施，因此需要中間落墨。

不反對改革公務員制度：絕大部份公僕「交到功課」

【11:28】民建聯張國鈞指，今屆政府先後遇上重大破壞的人禍、疫情，管治面對的挑戰前所未有，但有多方面工作交出成績，如改善勞工權益、劏房租管等，但想問到林鄭對公務員體制改革的看法。

林鄭指，不會抗拒有社會人士提出這套實行了幾十年制度有改善完善空間，事實上回歸初期政府做過大型檢視，但當時受到很大力的反對，如旋轉門制度等。她指今日公務員議題，正如港澳辦主任夏寶龍所指，就是要「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」，她個人認為絕大部份公務員都「交到功課」，但在「想幹事」方面，如何突破限制、為社會解決新問題，是需要關注的。有人認為是政治環境問題，也有人認為是賞罰制度，她指這些議題值得未來政府探討。

強拍門檻降至八成仍是很高

【11:26】吳永嘉指在林鄭任內，活化工廈是為工業界所受歡迎的政策，吸引不少工廈業主參與計劃，釋放珍貴土地資源，創造多方共贏的局面。

林鄭月娥說，活化工廈計劃的促成不少得梁君彥和林健鋒，政府致力提供更多誘因讓業主申請計劃，不過後期重建工廈在統一業權上面對不少業權困難，她認為強拍門檻即使降低至八成仍然是個很高的門檻，希望有相關研究的人士提供意見予政府，因為「政府冇經驗，亦冇擁有工廈」，活化和重建工廈的政策都是由聆聽意見所出。

林鄭：短期內一定要通關 要提升國際競爭力

【11:18】金融服務界李惟宏關注在地緣政治複雜以及未能通關的情況下，中小企業的生存空間。林鄭稱，特區政府一直關顧中小微企，外圍政治因素複雜，短期內一定要通關，亦要提升香港國際地位和競爭力，又提到有外國力量和媒體對香港報道不準確，商經局局長邱騰華在國際連繫方面已做了不少工作。

陸頌雄：鄧家彪形容林鄭「人美心善」

【11:17】工聯會陸頌雄指，本屆政府對勞工界好事做了不少，形容是「成果豐碩」，如增加法定產假、侍產假、統一法定假期、完善職安罰則修訂等。他笑指，黨友鄧家彪曾以「人美心善」形容對方，所以問到這5年來，有沒有曾經一刻想過「早知唔承擔呢份責任」，什麼讓她渡過難關。

無一刻想辭職：愈困難愈興奮 中央囑咐唔洗驚

林鄭笑指，「呢5年之間，冇一刻後悔接受任命，冇一刻想過要辭職，做人要有始有終」。她重提去年施政報告，指支撐自己的元素有三，分別是中央支持、個人承擔及家人支持。她又指，還有第4項是性格使然，「有人形容過我愈困難嘅事就愈興奮」，有了克服困難的衝勁。

「不在其位不謀其政」 願續說好國家故事

【11:08】選委界議員蘇長榮說，林鄭化解了前所未有的危機，香港會感恩這份功德，問及她對新一屆政府施政有何告誡，以及接下來會否繼續國家及香港事務發光發熱。林鄭說，她是一個信奉「不在其位不謀其政」的人，對下屆政府工作不作評論。她提到，她擔任公務員四十多年，差不多所有崗位都做過，她樂意在公務員培訓方面分享經驗，另外她2016年爭取故宮博物館落戶，曾承諾要說好國家故事，因此有關這範疇的事務她很樂意參與。

海鮮舫不能勉強 躍動港島南進展非常好

【11:07】陳家珮認同林鄭月娥在任內對文化保育的貢獻，希望現屆政府積極考慮保育珍寶海鮮舫。林鄭回應指珍寶海鮮舫屬海洋公園和營辦團體的合作討論項目，但討論未有找不到一個合適的保育方法，亦不能勉強。她補充若新政府有其他看法她亦不反對。林鄭表示珍寶海鮮航是躍動港島南裡的一個小項目，但躍動港島南進展非常好，營造和做好整個南區，包括香港仔、鴨脷洲、黃竹坑的連接，將舊型的康樂文化設施重新興建成多用途的概念，創造一個更加好的環境。

早決定不連任 睇言行「就知呢個人諗住走」

【11:06】選委界謝偉俊表示「多謝你鞠躬盡瘁，下一句我就唔講喇」，建議對方檢討第5屆特區政府功過和歷史經驗，尤其她說過「官到無求膽自大」。林鄭指，自己評價自己功績沒什麼意思，所以不打算具體回應，但當然認為有改善空間，如架構重整、希望更多有志人士進入管治架構，尤其現時熱廚房已大大降溫。另外大家時常批評政出多門，沒有統籌，她去年施政報告已建議設計更多專職專責單位；最後也是最弱的一環，即沒有好解說、宣傳、公關。

她更指，看了去年的施政報告，不明白為何「仲有人懷疑我唔係一早決定唔參選，根本呢個人已經諗住走」。

寄語商界：做大個餅須維持良好勞資關係

【11:00】邵家輝稱，勞工界的聲音光芒四射，但商界聲音似乎暗淡無光，問林鄭如何指點商界。林鄭月娥指，本屆政府在勞工權益落實很多舉措，希望勞工界議員認同勞福局局長工作；對商界而言，最重要做大個餅，同時需要有良好勞資關係，她留意有中小企僱主接受訪問時，在取消強積金對沖後會解僱僱員，認為這樣的勞資關係難以長遠發展，希望商界配合政府措施。

房屋供應不應受樓價影響 否則追不回需求

【10:50】民建聯鄭泳舜問到過渡性房屋問題，林鄭指房屋供應是「快得一個月得一個月」，但其實這不止是官僚程序問題，實際上有很多工作要做，本屆政府做了一些很大膽的舉動，如過渡性房屋，現時已是房屋階梯重要一部份，她希望下屆政府再加把力，有地的發展商也支持這項工作。她認為，房屋土地不會即時看到成效的方法，往往是前人種樹後人乘涼。此外，她認為房屋供應不應受到樓價波動影響，要持之以恆，否則會追不回需求。

她指，本屆政府的公營房屋供應比上屆多了四成，相信未來10年仍會大幅上升。

寄語議員：解決社會問題關鍵溝通、互諒互讓

【10:45】鄉議局劉業強是首個發言的議員，他感謝林鄭在過去五年作出貢獻，向世界展示一國兩制在香港實踐的成果，為新界發展拆牆鬆綁，解放新界土地發展潛力，問及林鄭有關發展新界最大的困難和阻力，對下屆政府有何寄語。

林鄭回應指，劉業強的問題令她想起劉業強先父劉皇發，她說發叔是她很尊敬的政治家，是個值得學習的榜樣，遇到困難時願意一同解決，有耐性地聆聽。林鄭憶述與劉皇發一同到香園圍口岸接觸原居民的點滴，願花時間斡旋，動用自己的力量解決問題。林鄭認為要解決所有社會問題的關鍵是溝通和互諒互讓，寄語在座每一位議員在未來日子都可擔任這個角色。

「已交出無愧於自己的成績表」

【10:35】林鄭表示，今屆立法會通過多項意義重大的法案，包括引入非本地培訓醫生、禁電子煙及今日表決的取消強積金對沖。她稱，若非愛國者治港，沒有可能落實政府架構重組，沒有基礎講深港兩地全方位合作，沒有底氣重新提出版權條例修訂草案，亦沒有提出北部都會區發展，愛國者治港下，特區政府更有志氣和底氣創新思維。

她宣布，特區政府及國家文化旅遊部，將於6月22日舉辦香港故宮文化博物館的開館儀式。她說，過去五年無可否認是回歸以來最嚴峻局面，挑戰前所未有、風高浪急，推動她勇往直前、無畏無懼的是一份強烈的歷史使命感及時代責任感，儘管社會對她的工作評價不一，議員認為她領導的特區政府有改善空間，但無愧於自己的成績表，為42年的公務生涯劃上完整句號，祝願議員工作順利、政通人和。

任內驚濤駭浪 對舊議會內耗痛心：我努力過

【10:33】林鄭月娥指出，還有三個星期就會完成任期，對於獲立法會主席安排今日最後一次發言，回答議員問題感到非常高興。她指過往在這些重要時間，一般人都喜歡做回顧展望，而實際上5年來歷盡驚濤駭浪和嚴峻挑戰，香港站在回到「一國兩制」初心、正確軌道的新起點上，任何人都對香港未來充滿期待。

她表示想分享的事物有三，包括行政立法關係、愛國者治港與良政善治之間的關係、香港未來。其一，特首須同時向中央及特區負責，除了要確保行政機關履職盡責，管好特區事務外，也要維護立法機關制衡行政機關的職能、維護司法機關行使獨立司法的權力。

林鄭憶述2017年7月初次到立法會出席答問會時，先回顧過去三十多年，如何做好行政立法關係，「當時我唔係賣口乖，我話我真係好鍾意嚟立法會」，希望立法會是議事論事，做實事的地方。不過當時仍有內耗，2017年的背景，是前一年選舉後的政治局面，香港充斥內耗、鬥爭、劍拔弩張，她對此感到很傷心。當時有公務員向她苦笑指，不知多少次會議後，才可以入到議事廳開始自己的議程，她自己也感到十分痛心。

林鄭指，當時官員及議員缺乏互信，拖慢落實政策速度，但當時仍未灰心，仍相信絕大部份議員官員都是深愛香港，為困境找出路，「其後一、兩年間我努力過」，與不同黨派溝通。所以2017、2018年施政報告，儘管在政治化議會，議員分組點票的致謝動議都通過。但後來修例風波證明，行政立法良好關係必須建基於一國兩制原則。後來大家都知道，反中亂港者用選舉進入管治體制，破壞中央特區關係，輕則拖垮特區管治，重則顛覆政權、危害國家安全。