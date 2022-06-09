直播︱經歷97後最嚴峻局面　林鄭稱靠使命感向前：成績無愧於自己

特首林鄭月娥今日（9日）出席任內最後一次立法會行政長官答問會，任期餘下三周的她在開場白總結任內工作，慨嘆經歷過驚濤駭浪，值得回顧太多，但她特別體會到特首除了要領導行政機關，也要維護立法機關的制衡及司法獨立。林鄭稱，自己對舊議會內耗感到痛心，當時行政立法缺乏互信，一場修例風波令她體會一國兩制下「愛國者治港」的重要性，又稱自己上任曾「努力過」。

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立法會。（梁鵬威攝）

【10:33】林鄭月娥指出，還有三個星期就會完成任期，對於獲立法會主席安排今日最後一次發言，回答議員問題感到非常高興。她指過往在這些重要時間，一般人都喜歡做回顧展望，而實際上5年來歷盡驚濤駭浪和嚴峻挑戰，香港站在回到「一國兩制」初心、正確軌道的新起點上，任何人都對香港未來充滿期待。

她表示想分享的事物有三，包括行政立法關係、愛國者治港與良政善治之間的關係、香港未來。其一，特首須同時向中央及特區負責，除了要確保行政機關履職盡責，管好特區事務外，也要維護立法機關制衡行政機關的職能、維護司法機關行使獨立司法的權力。

林鄭憶述2017年7月初次到立法會出席答問會時，先回顧過去三十多年，如何做好行政立法關係，「當時我唔係賣口乖，我話我真係好鍾意嚟立法會」，希望立法會是議事論事，做實事的地方。不過當時仍有內耗，2017年的背景，是前一年選舉後的政治局面，香港充斥內耗、鬥爭、劍拔弩張，她對此感到很傷心。當時有公務員向她苦笑指，不知多少次會議後，才可以入到議事廳開始自己的議程，她自己也感到十分痛心。