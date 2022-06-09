廠商會推12活動慶回歸　贊助基層「遊機河」　擬辦港珠澳橋馬拉松

香港回歸即將25周年，適逢今年是中華廠商聯合會88周年誌慶，廠商會今午（9日）舉行新聞發布會，介紹一系列慶祝活動，包括贊助基層「遊機河」、旗下網店良倉推出88折扣優惠，又與相關部門洽談於港珠澳大橋籌辦馬拉松，落實後再公布詳情。

廠商會會長史立德致辭指，儘管眼前仍有很多挑戰和不確定，但他認為香港基礎良好，擁有很多獨特優勢，有信心香港在變局中仍能保持長期繁榮穩定。



廠商會會長史立德表示，「一國兩制」賦予的門戶和中間人角色，令香港實力持續提升。（伍靖華攝）

史立德表示，香港回歸祖國，對香港人以至所有祖國同胞都具有深刻意義，憑藉國家強大的支持，以及「一國兩制」賦予的門戶和中間人角色，令香港實力持續提升，更因大灣區建設形成新的優勢，希望透過慶祝活動，與市民大眾一同回顧香港和廠商會的光輝歲月，凝聚正能量。

廠商會常務副會長盧金榮指，廠商會將在回歸月（7月）起推出12個慶祝活動，涵蓋經濟論壇、7人足球邀請賽、訪京團等。

將製作電視特輯 介紹香港工業家

盧形容「獅子山下」精神是香港人最引以為傲的核心價值，亦是宣傳香港正面形象的最佳切入點，將製作電視特輯，介紹不同工業家背後的奮鬥歷程，展現香港人堅毅、靈活的特質。他再提到「環境、社會及管治」（ESG）是企業可持續發展不可或缺的重要支柱，為加強中小企對ESG的認識和投入，廠商會將作為首個本地商會，在9月推行動約章，全力鼓勵企業在ESG上作出可持續發展的承諾。

至於擁有近85年歷史的工展會，是廠商會最具標誌性的活動，亦是香港人集體回憶，將會在12月舉辦，並展現早前在「工展會牌樓概念設計比賽」的優勝作品，吸引市民打卡。

其他慶祝活動還包括，9月份舉行的賽馬盃暨廠商會88周年紀念酒會、「CMA良倉」88折購物優惠、龍舟競渡大賽等。同場出席的還有廠商會立法會議員吳永嘉、副會長黃家和、陳國民、吳國安等。