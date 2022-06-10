香港賽馬會今（10日）宣布，陳智思獲選為馬會董事局成員，填補退任的梁高美懿。馬會董事由馬會遴選會員選出，一般任期三年，董事以義務性質服務馬會，負責制定及監察馬會的發展策略與方向，並在商業及公共服務範疇上擁有豐富經驗。



陳智思1989年成為馬會會員，2015年成為遴選會員。馬會主席陳南祿歡迎陳加入董事局，讚揚他備有傑出豐富的公職及社會服務經驗，並在商界表現卓越，相信可以為董事局帶來裨益。陳智思目前身兼社聯主席、香港故宮博物館主席、M+博物館主席及大館文化藝術有限公司主席，同時是港區人大代表及行會召集人。

梁高美懿因年屆70歲退任，馬會感謝她的服務及貢獻，已邀請她成為名譽董事。