立會擴建︱財會通過追撥3.9億元　議員獻慳錢妙計：晚開會日動工

立法會財委會今日（10日）通過立法會大樓擴建工程追加撥款，涉款約3.9億元，工程造價預算由11.7億元增至15.6億元。會上，有議員批評政府估算出現龐大落差，表現欠佳。建築署署長何永賢解釋，估算各項工程造價的難度有別，今次工程在市場上少有，估算難度較高。

經民聯林健鋒則反建議立法會可改在晚上開會，讓工人在白天開工，節省工程成本。立法會秘書長陳維安其後回應指，暫時未有計劃改到晚上開會。



謝偉銓質疑非單單工人費用超支

建築、測量及都市規劃界謝偉銓指，政府在短短數月內估算出現龐大落差，無可否認是做得不好，關注預算偏差是否主要出於工人費用，而非材料費用。何永賢表示，入標承建商設計的電力系統及消防系統比政府原先設計更穩陣，例如原本政府預計將新增的水喉接駁舊有水喉，但標書建議全部換成新水喉。她又指，政府估算各項工程造價難度有別，今次是特殊情況，預算難度特別高，因此經過「市場洗禮」才獲得較準確的估算。

議員倡夜間開會 陳維安落閘：暫無計劃

林健鋒稱，對於立法會擴建超出預算，外間有聲音認為立法會「自肥」、嚴人寬己，但今次情況非常特殊，工人要在夜晚開工，提供「雙工」也合理。他反建議立法會可以在晚上開會，工人白天開工，以減省建築成本。

他問到估算是否已經考慮到疫情因素，並希望建築署做好監察角色，確保工程按時完成。何永賢相信招標者的考慮已反映在標價上；立法會秘書長陳維安則指，立法會暫時未有計劃晚上開會。