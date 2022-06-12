林鄭：卸任後「想瞓到幾點就幾點」　五年間與家人關係更親密

任期即將屆滿的特首林鄭月娥今日（12日）出席商台節目時表示，現時感覺有點如釋重負，又形容在任5年期間與家人的關係更加親密。



與家人更親密：見到太太、阿媽俾人蝦

林鄭笑言，現時心情有點「如釋重負」，可以說7月1日後香港什麼事情都與自己無關，那種輕鬆的感覺其他人很難想像。她指5年來長時間都很緊張，有些事情要有即時研判做決定，比如說過去久而久之有一些習慣，「晚晚都要將手機放床頭」，有無形壓力，笑指日後「鍾意訓到幾就幾點」。她指，本身也不是需要睡太多的人，但過去幾年每日只能睡4、5小時，習慣早上6時就要起床，也積累一些疲勞，未來可以休息一下。

林鄭形容，公職生涯42年來感到安慰、有自豪感之處在於，有一份工作一輩子做下來，無論是政務官、局長、司長還是行政長官，性質都是服務市民、建設香港，亦有很多樂趣、認識很多人，形容是個很好的歷程。她指，對於未來兩大建設都熱切期待，即北都都會區和明日大嶼，為新一代提供很多機遇。

被問到五年間與家人關係是否變得疏離，林鄭月娥表示沒有這回事，「可能仲緊密咗」，因為大家有了同仇敵愾的想法「見到自己太太、阿媽俾人蝦（指外國制裁）」，形容丈夫與兩名兒子十分支持和維護她。至於卸任後會否有更多時間陪伴家人，林鄭笑指：「都睇下佢哋想唔想我成日喺佢哋身邊嘅！」但認為卸任後，丈夫和兒子相信沒那麼大壓力。