《大公報》120周年　習近平發賀信：不忘初心繼續擴大影響力

特首林鄭月娥今日（12日）下午在灣仔會展出席《大公報》創刊120周年活動，候任特首李家超以及3個中央駐港機構負責人包括中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員劉光源都有出席。

駱惠寧宣讀中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對《大公報》創刊120周年的賀信。習近平在信中指，向全體員工表示熱烈祝賀，稱讚《大公報》以文章報國，為香港保持繁榮穩定發揮積極作用，希望《大公報》不忘初心，不斷擴大影響力、傳播力。



習近平讚持續發出正面聲音

中聯辦主任駱惠寧先上台，代表習近平宣讀賀信。習近平在信中寫道，《大公報》秉承「忘己之為大，無私之謂公」辦報宗旨，為香港回歸祖國、保持繁榮穩定發揮積極作用，希望《大公報》在進入新時代後持續發出正面聲音、凝聚社會共識，為維護香港社會穩定、增進香港與內地交流、促進人心回歸作出貢獻，並希望《大公報》不忘初心，弦揚愛國傳統，銳意創新發展，不斷擴大傳播力和影響力，為實現「一國兩制」行穩致遠、為實現中華民族偉大復興的中國夢，書寫更為精彩的時代篇章。

駱惠寧：對所有愛國愛港傳媒的巨大鼓舞

駱惠寧指，習近平始終牽掛香港，在香港25周年前夕傳來賀訊，高度肯定《大公報》的工作及提出殷切希望，表達親切關懷，亦是對「一國兩制」的高度重視，以及對所有愛國愛港傳媒的巨大鼓舞，尤其現時香港在由治入興階段，為香港注入強大的精神動力，中央充分肯定《大公報》在各個歷史時間，尤其是新時代發揮的積極作用。

駱惠寧又指，希望《大公報》繼續弘揚愛國傳統，相信大公文匯集團在未來發展中，一定會牢記習近平的囑託，這也是對所有愛國愛港傳媒的深情勉勵，在香港這個多元社會堅持真理，特別需要一眾愛國愛港媒體人秉持使命，這是對於所有「一國兩制」實踐參與者的殷切囑託，也是共同承擔民族復興的歷史使命。最後，他代表中聯辦再次向《大公報》全體仝人致以熱烈祝賀。

林鄭月娥：香港郵政將推出紀念郵品

特首林鄭月娥表示，《大公報》是香港最歷史悠久的中文報刊，香港郵政將會在6月17日《大公報》創刊正日，推出發售與《大公報》創刊120周年為題的紀念作為紀念。

林鄭月娥稱讚《大公報》在新時代的洪流下從未停步，採取報紙與新媒體融合發展的模式，擴大傳播力和影響力。她續指，不論時代如何變遷，傳媒為公眾作分析、比對、參考的功能總不會變，讓公眾了解社會情況和議題，促進良性討論，推進社會進步。

李家超：只要不違法 新聞自由空間無限

候任行政長官李家超致辭指，《大公報》擔當時代見證人的角色，生於憂患，經歷新中國成立、改革開放、香港回歸中國、國家騰飛的時候，走在新聞最前線。他形容：「翻開《大公報》就會看到中國的現代史」，相信《大公報》會繼續客觀、公正、持平報道「一國兩制」在香港特區的實現，充分利用《大公報》立足香港、背靠祖國、面向世界的優勢，講好香港故事。

李家超再指，媒體在香港百花齊放，香港的新聞自由受《基本法》所保障，只要不犯法，新聞自由在港並不受限，和世界先進地區看齊。他又指，香港是資訊發達地方，媒體百花齊放，新聞自由受《基本法》保障，符合《公民權利和政治權利國際公約》，只要不違反法律，新聞自由的空間無限。他提到新聞工作擁有公民社會的力量，具重要社會責任，向專業化發展、去蕪存菁，不止是為了行業發展，也是新聞道德使然。他寄語《大公報》繼續為國家繁榮富強作出更大貢獻。