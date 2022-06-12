港澳辦：習近平賀信指出愛國愛港媒體應有使命　期待香港現新氣象

國務院港澳辦發言人表示，在香港回歸祖國25周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日（12日）為《大公報》創刊120週年致賀信，充分肯定了《大公報》在新時代旗幟鮮明發出正面聲音，凝聚社會共識，為維護香港社會穩定、增進香港與內地交流、促進人心回歸作出的貢獻。

港澳辦指，這是對《大公報》的高度評價，更深刻揭示了愛國愛港媒體茁壯發展、基業長青的必由之路，指出了愛國愛港媒體在「一國兩制」下應有的使命擔當。



「體現對香港開啟新篇章殷切期待」

習近平在賀信中希望《大公報》不忘初心，為「一國兩制」實踐行穩致遠，為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫更為精彩的時代篇章，「這既是向《大公報》和所有愛國愛港媒體發出的響亮號召，也是向整個香港社會和全體香港同胞發出的殷切召喚，為香港更好融入國家發展大局，實現長期穩定繁榮發展指明了前進方向。」

發言人表示，當前香港正處在從由亂到治邁向由治及興的關鍵時期，習近平的賀信既表達了對《大公報》和香港大公文匯傳媒集團全體員工的深切關懷，也表示了對香港所有愛國愛港媒體的巨大鼓勵，更體現了對香港展現新氣象、開啟新篇章的殷切期待。港澳辦相信，香港特區政府和社會各界人士一定能夠深刻領會習近平在賀信中寄寓的諄諄囑託，「繼續弘揚愛國傳統，銳意創新發展，踔厲奮發，砥礪前行，在新起點上再創新輝煌。」

《大公報》今日在會展舉創刊120周年活動，中聯辦主任駱惠寧讀出習近平的賀信。駱惠寧表示，習近平對《大公報》未來發展提出的殷切希望，也是對所有愛國愛港傳媒的深情勉勵。在香港這個多元社會，尤其需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清，尤其需要愛國愛港媒體人秉持使命，擔當作為。