林鄭夠錢租到死：呢個年紀仲買樓？同感不通關苦　本想遊埠幾年

政府換屆在即，特首林鄭月娥即將卸任，結束42年的公務生涯。她最新接受報章訪問，大談房屋問題這個多屆政府的燙手山芋，認為供應短缺難在未來五年大幅改善，但可望在第6年起步入豐收期。她說，若果要加快供應進度，須加大力度拆牆鬆綁，以及加快建屋速度。

隨著任期完結，林鄭即將搬離居住5年的禮賓府，但她無意在港置業買樓：「這個年紀為何還要買樓？兩個兒子又不需要在香港居住。」她說與丈夫林兆波只在中山擁有一個自住物業，認為毋須在香港置業，因為買樓的錢已足夠她租屋到百年歸老。

林鄭說，自己在過去42年的公務生涯裡沒有培養甚麼興趣，未來要重新思考及發掘自己興趣所在。林鄭透露和很多港人一樣，自己對出外旅遊充滿期望，如非檢疫問題，可以花幾年時間到處遊覽。她又說「無法去旅行，真的很慘！」寄望能早日解除所有限制措施。



大半生居於公務員宿舍 對資產不放心上

林鄭講到自己卸任後的住屋安排，認為租屋有彈性、可不時轉換環境，而且兩名兒子都不在港發展，毋須預留物業給他們。她說以往大部分時間都住在政府公務員宿舍，都是因為「有樓住就得，對個人資產不放在心上。」她又強調自己不會退而不休，而是要做到「真的退休、勤力地退休」。

不過，住屋對絕大多數市民都成問題，整體公屋輪候人數近年一直超過二十萬，平均輪候時間亦再度「登六」，林鄭指自己由競選行政長官開始，到每年發表的施政報告，都未曾承諾過減少輪候時間及興建多少單位，「因為知道個『倉』（政府土地儲備）無『貨』（土地）在手。」她坦言沒有魔術棒可以變出土地，土地和房屋供應都需要時間追趕。

不曾承諾建屋目標：因為知個倉無貨

曾任發展局局長的林鄭月娥對長遠土地供應感到樂觀，但認為房屋供應未能在2027年前追回，尤其是公屋方面難有大幅度躍進，「5年後要入伙的單位，今日差不多要動工，土地要Space for Ready（就緒）。」她說已翻閱過現時屬第6至10年供應的土地，大多無空間提前發展，「除非突然大幅拆牆鬆綁、程序壓縮得快很多，或者建屋速度大幅縮短。」

2032後「很好景」：未來5年毋須恐慌入市

林鄭預計房屋土地供應將在2027年起大幅改善，她續稱只要現時規劃的工作到位，在第6年起將會是豐收期，而由2034年起明日大嶼陸續入伙，由第11至15年（2032至2036年）更會「很好景」。當供應在未來5年仍未到位時，政府須向公眾展示供應有持續改善的情況，令市民不必過於恐慌入市。

林鄭回顧自己任內房策，認為已經定下「大框架」，包括要建立土地儲備、完整的置業階梯、將資助房屋跟市價脫鈎等。