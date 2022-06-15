立會討論校長加薪　葉劉勸避嫌勿投票　校長朱國強反駁：我有權投

本身是資助小學校長的教育界議員朱國強，上月在立法會教育事務委員會，就有關公營小學校長加薪項目投下贊成票，被質疑涉及利益衝突。

立法會人事編制小組委員會今（15日）再次討論有關項目。委員會主席葉劉淑儀提醒朱國強不要投票，但朱國強反駁指，已經徵詢過立法會主席及法律意見，由於議案由政府提出，並且涉及全港性政策，因此他有權投票。至今日會議結束前，議案仍未表決。



葉劉稱朱國強利益直接：實夠票過㗎

人事編制小組委員會討論改善公營小學中層管理人手，包括提升官立小學146個非首長級公務員職位的職級，並理順公營小學校長及副校長的薪酬的議案。朱國強申報自己是小學校長，如議案通過將獲加薪，但他會將加薪的金額捐給教育慈善機構。

委員會主席葉劉淑儀提醒朱國強不要投票，但朱國強反駁指已徵詢法律及立法會主席意見，基於議案屬全港政策，也是由政府提出，有關意見認為他在此議案有權投票，既無違規、亦無違法。

朱已徵詢法律意見 葉劉轉而勸郭玲麗

葉劉稱自己曾經看過相關條例及諮詢秘書處人員，形容相關條例「好得意」，只要與全港市民或其中一部分有共同利益，便可以投票：「好少人會只係得一個利益，我話我係迪士尼股東我唔投票（就有關迪士尼撥款），香港有好多迪士尼股東，咁咪冇咩意思?」

她希望朱國強留意，過往很多議員為了避嫌而不投票，例如涉及海洋公園償還中國銀行債務的撥款，有身兼中銀執董的議員也會避席：「你嘅利益係直接好多，但既然你請示過晒大主席、秘書處，我尊重你嘅決定。」

郭玲麗發言後申報自己是註冊小學老師，但與議案沒有直接利益衝突。葉劉淑儀建議郭玲麗不要投票：「你實過㗎呢個item，我哋咁多人支持你，我哋好多議員根本完全無直接利益，但為咗避嫌都唔投票，希望你尊重呢個習慣。」