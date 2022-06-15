東鐵過海︱年底加密2.5分鐘一班　陳帆稱已夠用　議員批平行時空

立法會今日（15日）召開大會，在口頭質詢環節，有議員關注東鐵過海段通車後的負荷問題。運輸及房屋局局長陳帆表示，現時東鐵載客量最高約為73%，約2.7分鐘一班車，相信足以應付需求，而往後可增至2.5分鐘一班。有議員批評局長身處「平行時空」，沒有實地了解市民的需要。



陳帆：加至2.5分鐘一班已可應付需求

民建聯劉國勳要求班次密度增至2分鐘一班，陳帆指現時行車班次約為2.7分鐘一班，由34組列車運作，港鐵列車現時已採購多3組列車，即增至37列，今年底前可分批到港，屆時就可加至2.5分鐘一班。至於如果要達到信號系統上限的2分鐘，需要40組列車，不過，他認為現時的班次已足以應付短中期需求。

陳帆指，目前東鐵綫最繁忙時段和路段，是大圍至九龍塘路段，載客量約為73%（每平方米站立4人計算），相信目前的計劃足以應付需求。

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陳克勤：加裝幕門難過國家登月？

「香港新方向」張欣宇及民建聯陳克勤都關注列車幕門安裝問題，陳克勤指出，東鐵過海市民固然「很興奮」，但「幕門十年未見真不該」。他指十年時間，足夠國家太空科技發展到載人太空漫步，質問月台幕門是否「難過國家航天工程」，要等到國家太空人登陸月球後才有。

陳帆指出港鐵一向有做相關工作，但始終需要在非行車時間進行，所以工作需要一定時間。現時有兩個站，即大埔墟和馬場站，會是第一批建幕門的車站，預計2023年底可開始逐步啟動。

劉國勳：局長身處「平行時空」

民建聯李世榮問到雖然港島區的月台有容納限制，但可以參考外國做法，頭、尾車廂車門不開，到站時要乘客走到其他車廂下車。陳帆指首先要考慮安全問題，因為市民可能要預早走到車門前，在高速行駛的列車有一定風險；此外也可能影響列車的班次效率，因為要花額外時間讓乘客移動。

劉國勳會後表示，不同意局長的說法，如果對方親身在繁忙時間到上水、粉嶺站看過就會知道，實際上現時都做不到2.7分鐘一班車，而月台依舊迫爆，形容局長是在「平行時空」中。