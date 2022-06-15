架構重組︱立法會通過「6司15局」方案　77票支持、反對棄權各1票

立法會今日（15日）通過新一屆政府架構重組方案，未來將增設3名副司長、政策局由13個改組為15個，增加13名政治委任官員及57個公務員職位。根據早前已獲財委會通過的方案，改組涉及的額外薪酬開支及福利等，涉及每年1.2億元。

決議案最終在80名議員出席的情況下，以77票支持、1票反對、1票棄權，獲在席過半數議員通過。投反對票的是新思維狄志遠，法律界議員林新強投棄權票，而立法會主席梁君彥依慣例沒有投票。

未有出席會議的10名議員，包括確診染疫的經民聯劉業強、以及紡織及製衣界陳祖恒；工聯會麥美娟、民建聯張國鈞、及選委界孫東，分別盛傳可能加入新政府。其餘包括民建聯黃英豪及林琳、新民黨李梓敬、選委界江玉歡、及選委界林智遠。



狄志遠反對設副司長 遺憾無法分開表決

方案最初由現屆政府勾劃藍圖，主要改組內容包括分拆運輸及房屋局；新設文化、體育及旅遊局；將創新及科技局改名為創新科技及工業局；擴大環境局，並改名為環境及生態局，等等。隨著特首林鄭月娥不連任，候任特首李家超早前提交進一步建議，加設3名副司長，其他改組藍圖大致不變。

新思維狄志遠發言時指，政府對於副司長工作範圍、職權和責任說法很籠統，不知具體如何協調：「俗語有講人多好辦事，但人多亦都可以手腳亂」。他指，既然政府擬設百日工作目標，不如在上任百日時，報告一下副司長具體的工作。他指，新思維對於將13個政策局變成15個表示支持，但反對設立3名副司長，可惜二者無法分開表決，因此投下反對票。

何俊賢關注部門如何避免各自為政

民建聯何俊賢關注到，改組架構後的跨部門工作，例如有沒有以項目為本的小組委員會，主責一個特定工作，避免部門之間各自為政；新民黨主席葉劉淑儀表示，其實政府自上世紀七十年代起就沒有進行大型改組，未來可能須思考整體大架構的問題。她又認為副司長位置有其必要，北部都會區計劃須加強統籌，相信日後新班子可以做到。

政制及內地事務局局長曾國衞總結時，感謝議員意見，指每年9,500萬元的薪酬開支，只佔政府每年5,600多億元開支的小部份。曾國衞特別回應律政司副司長的設立，指律政司管轄6個科，範圍十分廣泛，副司長也可以協助向外解說香港法制。

他指，新聞處會繼續歸民政及青年事務局管轄，新政府可按需要決定如何加強公關工作，以及會否委任「新聞統籌專員」。