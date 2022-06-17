李家超組班︱傳任勞福局局長　孫玉菡：其他嘢暫時不評論

距離新政府上場不夠兩周，據了解，候任特首李家超已完成組班，須先提請中央再作任命。其中勞工及福利局局長，盛傳由現任勞工處處長孫玉菡接任，他今早（17日）在立法會被問到會否出掌勞福局時，只回應目前會專注做好勞工處工作：「啱啱仲有法案委員會的工作要做，其他嘢我暫時不評論，唔該晒。」

被問到有否收到組班邀請，孫玉菡說，對自己而言任何崗位如果可以服務社會，都願意全力以赴。



最近，立法會接連通過「取消強積金對沖」、將因疫隔離列為有薪病假、以及提高破欠基金各項特惠款項，都是孫玉菡主理範疇。他前年年底起出任勞工處處長，此前是財經事務及庫務局副秘書長，主理財經事務。

1994加入政務職系的孫玉菡，曾在多個決策局及部門服務，包括前文康廣播科、前工商科、前財政科、前政制事務局、前庫務局、民政事務總署、民政事務局、公務員事務局及食物及衞生局。