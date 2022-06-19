李家超率新班子亮相：新團隊多元團結忠誠　所有官員都是我選擇

國務院任命新一屆特區政府班子，候任行政長官李家超今日（6月19日）下午率領第六屆政府主要官員見記者。《香港01》將直播。

李家超表示，感謝中央任命26名主要官員，以及中央對他和團隊的信任和支持，形容新班子多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。

對於陳國基出任政務司長，李家超指對方人際關係好、熟悉不同政策，挑選官員原則是用人唯才，強調所有官員都是由他選擇。他又指，維護國家安全是天公地道，一些霸凌國家施加制裁，他對此嗤之以鼻，令他們更堅定履行維護國家主權、安全及發展利益的責任。



第六屆政府主要官員。（張浩維攝）

公務員加薪？楊何蓓茵：上任後盡快處理

【17:00】被問到公務員加薪問題，候任公務員事務局局長楊何蓓茵表示，外界把焦點放在薪酬趨勢淨指標，但這只是六個考慮因素之一，行會亦會考慮香港經濟情況、生活指數、政府財政、公務員士氣等，淨指標並非唯一因素，亦非政府的建議，有關工作在新一屆政府上任後盡快處理。

盧寵茂：全民檢測涉龐大資源 需按數據行事

【16:50】候任醫務衞生局局長盧寵茂表示，全民檢測涉及龐大資源，香港何時推行要按數據行事，亦要跨部門政策研究。他說一般開展全民檢測是在疫情剛開始或疫情受控後，將社會少量的隱形傳播者找出來。

盧寵茂說，每個地方都會按情況抗疫，內地有好的政策，但要研究香港情況及進行研究，不會認為內地政策都適合在香港執行。就通關事宜，他說對外及對內地通關事宜，涉及民生、經濟和家庭生活，政府要盡量做好，至於與哪一方先通關，要考慮數據再作決定。

【16:05】政制及內地事務局局長曾國衞指，過去數年香港經歷前所未有政治風波，亦遇上全球疫情，民生社會經濟飽受衝擊，有幸國家不離不棄，在香港最困難時刻實施國安法，經過3場重要選舉，特首及管治團隊產生，齊心合力下必定排除一切困難及挑戰，令「一國兩制」行穩致遠，

【15:57】對於有何機制防止法官、官員被制裁，林定國表示，「人哋要做咩我哋控制唔到，我哋自己用咩態度係關鍵」，又指特首對於制裁的態度清晰，是嗤之以鼻，他亦絕對不會害怕。

林定國：「一地兩檢」事實證明合法

【15:47】被問到如何形容香港法治，林定國指，對香港法治非常有信心，香港的法治排名與很多普通法國家相若甚至領先。林定國曾任大律師公會主席，當年曾指「一地兩檢」安排違反基本法，他今日指「一地兩檢」是嶄新安排，當年引申極複雜、涉及兩地法律銜接問題，2017、18年決定「過左咁多年」，事實證明安排合法，也符合香港實際利益。

至於國安法，林定國指，維護國家安全是憲法、基本法下必要履行基礎任務，令「一國兩制」行穩致遠先決條件，如果國家安全有問題，社會不穩定，有否可能有客觀環境容許處理其他社會問題？

被問到與副司長分工，林定國說，會肩負檢控責任，檢控視乎條件，只有幾個考慮因素，即證據、法例及相關檢控指引。

林定國：把法治金漆招牌擦得更亮麗 拒評六四事件

【15:35】候任律政司司長林定國表示，法治是香港金漆招牌，如要鞏固國際金融、航運、商業中心、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，法治必不可少，他作為熱愛香港大家庭的一份子，一定會堅定維護法治，努力將金漆招牌擦得更亮麗，讓每個人深感驕傲，令其他人深感羨慕。

【15:28】第二節傳媒見面環節開始，三名司長、三名副司長出席。候任政務司長陳國基表示，榮幸獲李家超提名、中央任命，他會協助特首落實「一國兩制」，凝聚各方力量，與政策局建議未來發展方向，好好把握大灣區機遇。他說，未來五年是重要起步點，為成功落實「一國兩制」、香港市民美好生活努力，一定不會辜負重任。

續任財政司長的陳茂波表示，感謝中央任命，感謝李家超支持及提名續任服務市民貢獻國家，對此非常榮幸。他說，過去5年擔任財政司，全力推動香港經濟多元發展，尤其金融及創新科技，穩守國家安全、金融安全底線，同時善用政府財政資源提升公共服務為市民紓困，未來會以堅毅決心、無比鬥志，協助提速解決遇到問題，推動經濟發展。

【15:23】對於多名官員是公務員，是否希望帶出信訊息，不是「武官治港」？李家超指，最主要是考慮他們的知識、經驗及能力。

【15:19】有記者問到李家超承諾與市民接觸，他之前接受文匯、大公等媒體訪問，如何與公眾接觸，聆聽意見？李家超回應指，他與一個媒體說話時一視同仁，是對所有香港人溝通，也是對世界說的。

第六屆政府主要官員。（香港01）

李家超：所有官員都是我選擇

【15:06】被問到林鄭「愛將」被清零，李家超笑著回應指，任何人創造自己的理論去吸引注意力，「我唔會去干涉佢」，但指每屆政府必然有官員更替，他對現屆官員有感情，形容他是「永遠是我良師益友」，希望他們繼續在不同崗位為香港服務。

對於新班子人選有否由中央駐港機構協助物色，李家超指，選擇的官員都是其選擇，與中央溝通時有方向性，包括要廣納人才、有共同理念，才會事半功倍，我對找到做實事的官員感到高興。

【15:00】對於4名立法會議員入閣，被指無行政經驗，李家超指，管治團隊都是有心為香港服務，選擇人才時希望來自多元背景，盡量有不同角度、經驗、能力。

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【14:40】李家超發言時特別感謝特首林鄭月娥安排政府換屆工作，感謝政府團隊各人員為香港服務，雖然未必可以一同在第六屆政府工作，但希望他們日後以不同身份繼續服務社會，包括政府諮詢委員會、公營機構，「他們仍是好夥伴，都是我的良師益友」。

李家超之後介紹候任特首辦主任葉文娟，稱雙方相識超過十年，合作愉快，屬難得人才，可以優勢互補，感謝她願意接受新挑戰。葉文娟指，感謝李家超委任她成為特首辦主任，其35年政府生涯見證不同年代發展，包括回歸安排、統籌新機場推廣、社會福利及保安工作等，未來希望全力協助政府有效施政、廣泛聯絡社會各界。