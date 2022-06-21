李家超班子︱薛永恒對孫東有信心　已邀約談交接　稱語言不成障礙

創新及科技局局長薛永恒未有過渡至下屆政府，他今日（21日）出席新城電台節目期間表示，候任創新科技及工業局局長孫東是生命健康科研專家及非常有經驗的學者，對他擔任局長非常有信心，稍後會約見他分享自己在任局長期間的體會，認為語言不成問題。



指公務生涯最重要體會是「將心比心」

薛永恒指出，本港未來創科發展一定要用好國家支持，積極融入國家發展大局，尤其用好大灣區發展機遇。他認為，香港基礎科研實力非常強，但受限於土地資源、人才不足或市場規模，須與其他內地兄弟城市包括深圳、東莞和廣州優勢互補、強強聯手。

談到繼任的孫東，薛永恒指私下認識對方，非常尊重他，大讚對方是有科研實力的學者，有應用科研成果的經驗，對他很有信心。薛永恒出席節目後被問到孫東發言以普通話為主，是否擔心影響工作，他指不認為這會影響，因香港是兩文三語都普及的城市，問責局長最重要是推動政策，過程中如何對業界有認知，以及與政府團隊共同籌謀。

薛永恒又指，多年公務生涯中最重要的體會是「將心比心」，多了解市民及業界的困難，同時要有勇氣改變，不甘於現狀、求進取，同時認為香港在富足的環境下，社會要更共融，讓基層得到照顧。