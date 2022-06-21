嚴防議員七一前感染　立法會取消下周大會　6.23起急事可遙距開會

立法會秘書處今日（21日）通知議員，因應議員已獲邀出席7月1日舉行慶祝香港特別行政區成立25周年的官方活動，為致力排除議員感染風險，確保上述活動可順利進行，立法會主席決定取消6月29日的立法會會議，原訂該次會議處理的議程事項，將順延至7月6日的立法會會議處理。



立法會秘書處指，若委員會主席認為於6月23日至30日期間有急切事項須要舉行會議處理，秘書處可就委員會舉行遙距會議提供支援服務。

立法會議員早前收到邀請參與七一回歸官方活動，須於6月23日起於住所及辦公場所進行「點對點」閉環管理（例如不乘公共交通、不參與聚集活動），須每日到政府指定的檢測中心接受核酸檢測；於出席活動前一天，入住政府安排的酒店進行閉環管理；要符合疫苗接種要求及作健康申報，同住家人及司機須於6月23日起每天進行檢測。