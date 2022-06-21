中大民調：76%受訪者支持中央援港抗疫　政治信任明顯改善

中文大學香港亞太研究所今年4月進行電話調查，有高達76.5%受訪者表示支持或非常支持第五波疫情期間中央政府對香港抗疫工作的協助，而有23.6%回答不支持或非常不支持，顯示大多數市民支持中央協助香港抗疫。



行政長官林鄭月娥（右四）4月7日與中央援港抗疫中醫專家組組長仝小林（左四）率領的內地中醫專家組會面。食物及衞生局局長陳肇始（右五）亦有出席。（政府新聞處）

39.9%受訪者認為好大幫助或幾大幫助

中大香港亞太研究所在《01開講》發表文章，表示在4月以電話訪問706名市民，被問到在第五波疫情時，中央協助對緩解香港疫情有多大幫助，有39.9%受訪者表示好大幫助或幾大幫助，有39.6%受訪者表示有好少幫助，有20.5%受訪者表示沒有幫助。

長者支持程度較 逾半表示好大幫助或幾大幫助

以年齡層來看，60歲以上人士之中有85.6%受訪者表示，非常支持或支持中央政府協助香港對抗第五波疫情，有14.4%表示非常不支持或不支持，另有58.8%表示中央政府的協助有好大幫助或幾大幫助，有26.9%表示有好少幫助，有14.3%表示沒有幫助。

至於18至29歲的人士有51.4%表示非常支持或支持中央政府協助，48.6%表示非常不支持或不支持。有18.5%受訪者認為中央政府有好大幫助或幾大幫助，有42.4%表示有好少幫助，有39.1%表示沒有幫助。

86.3%中間派表示非常支持或支持中央協助

全部自認為傾向建制派的受訪者都非常支持或支持中央協助，有93.5%認為有好大幫助。傾向中間派的受訪者，有86.3%表示非常支持或支持中央協助，13.7%表示非常不支持或不支持。有41.6%認為中央支持有好大幫助或幾大幫助，42.4%表示好少幫助，16%表示沒有幫助。

至於自認傾向非建制派的受訪者，有32.8%表示非常支持或支持中央協助，有67.2%表示非常不支持或不支持。有10.7%認為中央協助好大幫助或幾大幫助，有45.7%認為好少幫助，43.6%認為沒有幫助。研究所認為，即使不同政見人士，普通都認同社會大眾有利的政策。

24.7%受訪者信任中央政府 按年升8個百分點

此外，中大香港亞太研究所今年5月進行調查，有24.7%受訪者表示信任中央政府，較去年5月的18.7%上升6個百分點，而有35.4%表示不信任中央政府，較去年5月的54.1%下跌18.7個百分點。研究所表示，反映港人對中央政府的印象有明顯改善，認為與中央政府協助香港控制第五波疫情有關。

中文大學香港亞太研究所在《01開講》文章：社會認同中央助港抗疫貢獻 政治信任明顯改善