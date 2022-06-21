政圈風聲｜下屆行政會議成員名單周三公布　7月5日首次開會

繼公布下屆政府主要官員後，消息指，候任行政長官李家超明日（22日）公布新一屆行政會議非官守議員名單，多名立法會議員加入，新民黨主席葉劉淑儀料任行會召集人。行政會議將於7月5日召開首次會議。



陳健波、吳秋北新加入

《香港01》早前報道，行政會議將大換血，多名舊將退下火線，包括「四朝元老」、行會召集人陳智思，成員羅范椒芬、黃國健等人亦隨林鄭月娥離任。

多名建制政團掌舵人將加入行會，除了續任的新民黨葉劉淑儀、建制派「班長」廖長江、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人、鄉議局主席劉業強，新加入的包括保險界議員陳健波、工聯會會長吳秋北，民建聯主席李慧琼亦盛傳重返行會。

7.1宣誓就職 李家超監誓

有知情者指，新政府未有召集新一屆行會成員明天見記者，估計只會以新聞稿方式公布行會成員名單。

政府昨日（20日）向立法會議員發信，出席七一回歸活動人士，需於周四（23日）起每日在住所和辦公地點「點對點」閉環管理，出席活動前1天要入住政府安排的酒店隔離。根據《基本法》，行政會議成員由行政長官委任，他們需於7月1日宣誓就職，由新特首李家超監誓。