反修例後加強教師管理　林鄭自詡有擔當作為：卸任願參與培訓工作

距離換屆剩下十天，特首林鄭月娥今日出席教聯會活動，回顧自己參選時承諾撥出額外50億元教育資源，她說，五年來落實了多項優化措施，教育經常開支已累積增加逾135億元，遠超過自己的競選承諾。

林鄭指，反修例運動為社會帶來前所未有挑戰，過去兩年，政府有擔當、有作為，採取了一系列正本清源措施，加強教師管理及培訓，讓教師對於《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全及法治精神等概念有正確的理解，當局也嚴肅處理違反專業操守的個案。她說自己卸任後，仍樂意繼續參與教師和公務員培訓工作，分享貫徹實踐「一國兩制」的經驗 。



任內教育開支增逾135億元 遠超競選承諾

林鄭表示，國民教育是培育青年工作的重中之重，政府已在課程方面，強化國民教育元素，包括《憲法》和《基本法》的學習等。隨着《港區國安法》的實施，學校必須推動國家安全的教育，政府除了發布《課程框架》，更為每間學校舉辦到校工作坊，加深教師對教學內容的理解。高中公民與社會發展科已於本學年代替通識科，培養學生國民身份認同。

她說，教聯會正籌備一所愛國教育支援中心，將成為愛國主義重要基地，她自己去年曾親自為逾1,000名教師及教育界人士，就「一國兩制」及《基本法》規定的特首憲制地位進行講課，未來樂意繼續參與培訓。

林鄭出席另一活動時，則指作為首位女特首，見證特區成立等歷史時刻，協助推進回歸後發展，儘管多年來風險重重，國家仍是香港最強後盾。她說，隨著《港區國安法》實施，現在是香港聚焦發展的時候，期望能夠在下一代播下希望種子。