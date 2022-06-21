元朗大停電｜劉國勳：中電料今晚可恢復供電　林琳手術後娘家過夜

今日（21日）晚上7時許，元朗懷疑有中電電纜起火，有網民拍下影片，指在朗屏8號對開一條相信是中電的電纜槽起火，火勢猛烈。多名網民指天水圍、元朗皆有停電情況，屯門醫院亦受到波及，醫院大停電。



立法會新界北議員張欣宇在朗屏站外直擊，晚上8時半指火勢仍未受控，要撲熄才能重新鋪設電纜，「有排搞」。



家住元朗的立法會選委界別議員林琳，早前做了手術需要休息，但突然停電令她十分意外，已經到了荃灣娘家過夜。



立法會新界北議員劉國勳引述中電估計，今晚應該可陸續恢復供電。



張欣宇指港鐵是有後備供電系統，當一段線路出事，可以用後備線路來供電，因此鐵路站早過其他系統恢復供電。

從畫面所見，朗屏站及附近天橋有電力供應，但站內的顯示屏關閉，港鐵有不少人員在站內維持秩序。遠方的住宅樓宇公共空間位置正常有燈光，住戶有燈光，但部份交通燈沒有電。

張欣宇表示，與中電員工查詢時，對方亦「很心急」，但只能等消息撲熄火災之後才能搶修。

張欣宇團隊指，晚上8時半天水圍天盛邨、天耀邨升降機大致正常，但街燈、交通燈沒有通電。

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張欣宇：涉事為供電橋 不開放給行人

到了晚上8時45分，張欣宇指大勢大致受控，比8時半明顯收細，消防繼續在灌水，現場有警察維持交通，亦有警察在各區準備以防有人趁火打劫。民政專員在天水圍、元朗正聯絡有備用電源的社區中心，開放成為臨時庇護中心，讓家中沒有電的居民使用，詳情有待公布。

張欣宇在9時半表示，天華邨等天水圍北地區已經陸續供電恢復，電纜已熄火但消防仍然射水降溫，已經準備機械檢視電纜情況。他表示該橋樑是中電的「供電橋」，用以跨過山貝河，從舊相片得知橋兩邊平日有門鎖鎖着，並非讓市民經過的行人天橋。他引述現場警員指，橋的其中一邊因火勢暫未能調查，而另一邊的門鎖情況完好，無被破壞。

從張欣宇晚上10時駕車進入天水圍的影片所見，路燈仍未完全恢復，駕車時要開「大燈」，輕鐵站已有電力供應，部份住宅大廈有燈光，但旁邊部份大廈只是公共地方有電，遠一點亦有大廈仍完全無電。天水圍市中心情況已大致恢復，天水圍站附近有輕鐵的指揮人員，亦有交通警指揮交通，往天水圍北走去，不少路段已有街燈，但部份交通燈未通電。

部份社區中心設臨時庇護中心

元朗區議會主席沈豪傑表示，元朗市中心、天水圍及鄉郊地方大規模停電，表示先等火勢撲熄，再去了解為何燒了一條電纜會有這麼大的影響。他透露，民政專員正安排開放朗屏邨的社區會堂，讓有需要的人士休息。

政府在晚上9時35分宣布，朗屏社區會堂及天暉路社區會堂臨時庇護中心已開放。

剛做完手術的林琳，由於元朗大停電，家中太熱而要到娘家過夜。（資料圖片/盧翊銘攝）

林琳：開窗一滴風都無

早前接受手術的林琳，接受《香港01》查詢時表示，原本以為是自己家停電，後來發現全區無電，「真係人都癲」。她說今日是夏至，丈夫原建議開窗讓涼風吹入，但「一滴風都無」，而且又熱又焗。

本應手術後要休息的林琳，最後捱不住由家人駕駛前往荃灣娘家過夜。她指路上有很多車駛離元朗，交通燈大致正常，路面交通未有大問題。林琳擔憂如未能及早通電，居民今晚沒有風扇「都唔知點過」。

劉國勳：人手逐區恢復供電 需要時間

劉國勳指，警方已派出機動部隊到天水圍一帶加強巡邏，元朗交通組亦已到天水圍指揮交通。晚上9時半，劉國勳表示元朗市中心、十八鄉和屏山大致恢復供電，但天水圍大部份地方仍然停電。

劉國勳引述中電估計，今晚應該可陸續恢復供電。他表示，中電是「環形供電」，原本可透過系統中心遙距操作供電，但今次事件需要人手逐區處理，因此需要時間恢復供電。

劉國勳在10時10分表示，天耀邨剛剛恢復供電，屏欣苑、樂湖居亦陸續有電，但天盛一帶仍未有電。他表示，天水圍南剛剛恢復電力和網絡訊號，電話開始收到訊號和訊息，電力恢復一刻市民傳來歡呼聲。

畫面所見，有軍裝警察在路上巡邏，以維持治安。