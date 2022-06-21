元朗大停電｜張欣宇現場直擊火勢「有排搞」　林琳手術後娘家過夜

今日（21日）晚上7時許，元朗懷疑有中電電纜起火，有網民拍下影片，指在朗屏8號對開一條相信是中電的電纜槽起火，火勢猛烈。多名網民指天水圍、元朗皆有停電情況，屯門醫院亦受到波及，醫院大停電。



立法會新界北議員張欣宇在朗屏站外直擊，晚上8時半指火勢仍未受控，要撲熄才能重新鋪設電纜，「有排搞」。



家住元朗的選委界別立法會議員林琳，早前做了手術需要休息，但突然停電令她十分意外，已經到了荃灣娘家過夜。



張欣宇指港鐵是有後備供電系統，當一段線路出事，可以用後備線路來供電，因此鐵路站早過其他系統恢復供電。

從畫面所見，朗屏站及附近天橋有電力供應，但站內的顯示屏關閉，港鐵有不少人員在站內維持秩序。遠方的住宅樓宇公共空間位置正常有燈光，住戶有燈光，但部份交通燈沒有電。

張欣宇表示，與中電員工查詢時，對方亦「很心急」，但只能等消息撲熄火災之後才能搶修。

張欣宇團隊指，晚上8時半天水圍天盛邨、天耀邨升降機大致正常，但街燈、交通燈沒有通電。

部份社區中心將設臨時庇護中心 讓有需要市民入住

到了晚上8時45分，張欣宇指大勢大致受控，比8時半明顯收細，消防繼續在灌水，現場有警察維持交通，亦有警察在各區準備以防有人趁火打劫。民政專員在天水圍、元朗正聯絡有備用電源的社區中心，開放成為臨時庇護中心，讓家中沒有電的居民使用，詳情有待公布。

元朗區議會主席沈豪傑表示，元朗市中心、天水圍及鄉郊地方大規模停電，表示先等火勢撲熄，再去了解為何燒了一條電纜會有這麼大的影響。他透露，民政專員正安排開放朗屏邨的社區會堂，讓有需要的人士休息。

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林琳：開窗一滴風都無

早前接受手術的林琳，接受《香港01》查詢時表示，原本以為是自己家停電，後來發現全區無電，「真係人都癲」。她說今日是夏至，丈夫原建議開窗讓涼風吹入，但「一滴風都無」，而且又熱又焗。

本應手術後要休息的林琳，最後捱不住由家人駕駛往荃灣娘家過夜。她指路上有很多車駛離元朗，交通燈大致正常，路面交通未有大問題。林琳擔憂如未能及早通電，居民今晚沒有風扇「都唔知點過」。