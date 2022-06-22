7.1｜消息：嘉賓須每日核酸檢測　申報腸胃病徵　事後7日醫學監察

「七一」臨近，官方仍未公布國家領導人會否來港，但港府近日已向政界人士發函，邀請參與七一回歸慶祝活動，參與者須在本周四（6月23日）起「點對點」閉環工作，每天到政府指定的檢測中心進行核酸檢測，活動前一天赴酒店接受隔離。

據了解，政府今日再向獲邀者發訊息，交代檢測詳細安排，嘉賓可到政府總部、指定檢測中心等地方檢測，只要出示慶典統籌辦公室函件，可獲免費檢測服務。嘉賓參加當天活動，須在有關活動前約3小時在閉環酒店再進行一次快速核酸檢測。



同住家人及司機須每日檢測

據悉，官方慶回歸活動分兩天舉行，即6月30日及7月1日，嘉賓須填寫「每天健康申報表」，包括已接種新冠疫苗的劑量、是否曾確診、過去14日有否離港，並須每日量體溫、申報呼吸道病徵及腸胃道病徵，例如噁心、嘔吐、腹瀉等。

此外，參與者的同住家庭成員及司機亦須每日健康申報，包括進行核酸檢測、每天快速抗原測試等。信件提到，如參與活動人員由6月30日起參與活動，家庭成員及司機須由6月23日起申報；如參與活動人員只參與7月1日的活動，家庭成員及司機由6月24日起申報。

值得注意的是，嘉賓參與活動後7日亦要健康申報，由7月1日至7月8日，除了量體溫、申報病徵，亦須每日進行快速測試。