七一｜政府合署現骷髏頭標貼　何君堯批唔吉利：我以為張保仔嚟咗

香港回歸25周年在即，立法會議員何君堯今早（23日）發現，金鐘政府合署低座頂層的玻璃窗外，貼上了三個骷髏頭和「不」字，他批評以此方法宣傳禁毒訊息「有問題」，在敏感時期顯得「唔吉利」，應立即移走有關標貼，並反建議以「毒品害人，人人痛恨」等標語推廣更好。根據資料，上址為香港賽馬會禁毒資訊中心。

《香港01》記者下午到訪政府合署，已不見骷髏頭標貼和「不」字，正向保安局禁毒處查詢相關標貼展示用途和移除原因。



何：應以簡潔文字配合宣傳禁毒

何君堯表示，自己在今早於立法會茶水間斟水時四處打量，發現金鐘道政府合署玻璃窗外被貼上三個骷髏頭，和同事傾談後方發覺骷髏頭在兩日前經已存在，他大為震驚和感到「唔高興」，馬上以電話拍下照片，「人哋唔知你咩事，唔知你搞邊科，我以為張保仔嚟咗添呀！」

他直言，臨近七一回歸喜慶日子，在窗外貼骷髏頭裝飾，難免讓人有瓜田李下的感覺，「你話係咪有咩企圖想宣傳啲乜？令人有啲咩遐想？」何君堯指，骷髏頭裝飾本無大問題，但應要以清楚簡潔的文字配合，直接地向市民傳遞禁毒訊息，質疑屬意將骷髏頭貼上窗外的決策層「有冇腦㗎？有冇諗清楚？」

金鐘道政府合署低座頂層屬保安局禁毒處轄下的香港賽馬會禁毒資訊天地，根據其網站顯示，禁毒資訊天地由上年2月起關閉，以便展開為期約一年半的翻新工程。是次工程將引入新的主題設計、提升設施和更新展品，以加強禁毒教育功能，豐富市民的參觀體驗，目前沒有對外開放。