醫局引灣區醫生來港　林哲玄稱難補百計空缺　蔡堅料資歷可獲批准

醫管局計劃今年內推出大灣區醫生交流計劃，引入大灣區三甲醫院資深醫生來港工作，首批招聘5至10年，每人來港不超過一年。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（24日）表示，醫管局空缺數以百計，計劃一年招聘5至10人幫助有限。

他提到，第五波疫情期間內地醫護來港，不少聲音憂慮兩地醫護做法和語言不同的問題，今次交流計劃正好可以讓部分內地醫護熟悉香港醫療制度，萬一日後再出現緊急狀況，也有熟悉香港制度的內地醫護支援，同時參加者也可將香港經驗帶回內地。

醫學會會長蔡堅也相信，大灣區醫生以輪替方式來港，有助紓緩本港人手不足問題，引入30至40名醫生不會有大問題，但需時磨合。他指現時內地醫生透過「有限度註冊」來港執業或學習，申請幾乎無被醫委會否決過，相信計劃下的資歷評估一樣會獲批准。



+ 1

贊成立法騎單車戴頭盔：道路設計都重要

運輸署早前表示，因應單車意外上升的趨勢，會積極考慮透過修例，規管騎單車人士佩戴頭盔。林哲玄稱，若果騎單車出現意外，頭部先著地，有機會導致腦骨折或內出血，佩戴頭盔能大大減低頭部受傷機會。他稱政府今年初進行調查，發現只有28%騎單車者佩戴頭盔，反映政府以往的教育不算成功，可考慮立法規管。

他說，佩戴頭盔對低速騎單車者的保護力較高，而高速騎單車者出現意外時，身體其他部位難免會受傷，頭盔的保護力有限。他強調並非單靠佩戴頭盔便能保障騎單車者安全，騎單車者和駕駛者的態度、以及道路設計等都很重要。