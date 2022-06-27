政圈風聲｜領導人講話料觸及香港創科發展　《南沙方案》受關注

七一將至，新華社日前公布中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席香港回歸25周年大會暨新特區政府就職典禮，但未有說明習近平會否親自來港，政界預料是特意留有空間，視乎疫情發展再決定。

姑勿論赴港視察與否，習近平出席香港回歸慶典，本身已反映對香港之重視，建制消息指，習近平將發表重要講話，談及「一國兩制」發展，其中一大重點是香港創科，特別可留意中央近期出台的《南沙方案》。



▼2017年國家主席習近平來港▼



《南沙方案》提深化粵港澳合作

國務院本月14日印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，提出五大任務，包括建設科技創新產業合作基地，圍繞強化粵港澳科技聯合創新；共建高水平對外開放門戶，要建設中國企業「走出去」綜合服務基地；打造規則銜接機制對接高地，建立國際一流營商環境，有序推進金融市場互聯互通等。

以上提及的領域，都是對應香港較有優勢並銳意發展的政策範疇，特首林鄭月娥日前回應時就指，《南沙方案》，有利香港積極參與南沙的進一步開發建設和支持《方案》的實施。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2019年出台，由習近平親自謀劃、部署及推動，當中清楚指出南沙是大灣區內重要的粵港澳合作發展平台之一，其定位為高水平對外開放門戶。南沙位處大灣區核心地段，高鐵香港段開通後，由香港到南沙坐高鐵只需35分鐘，兩地近年在創新創業、人文交流等領域的合作愈見頻繁，例如香港科技大學（廣州）分校即將於9月開學。

科學園。（資料圖片）

香港需更好融入國家發展大局

有建制人士指，習近平非常重視粵港澳大灣區發展，需加快推動南沙深化粵港澳全面合作，香港在當中有積極角色，估計今次講話可能觸及《南沙方案》，香港要更好融入國家發展大局，豐富「一國兩制」實踐。

至於香港創科發展，其實習近平早於2018年已表示，要促進香港同內地加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心；《十四五規劃》亦提到支持香港建設國際創新科技中心，更好融入國家發展大局。倘領導人來港視察，科學園是熱門參觀地點，突顯中央希望香港建設好國際創新科技中心。

▼七一臨近 警方加強佈防▼

