李國章信移民港青會回流　學生會不搞「港獨」日後有空間重組

香港大學校委會前主席、行政會議成員李國章接受電視台專訪時表示，《港區國安法》沒影響學術及言論自由，但承認在去年離任校委會主席前，港大計劃成立委員會，評估針對國安法侵犯學術自由的指控。他不認同因國安法實施而要禁止學術研究，認為學者清楚甚麼事情可以做，又相信研究內地國情「完全無問題」。他又認為，年輕人到外地見識一下是好事，信相信不少人最終會回流，笑言自己是「飯桶」，在外國日日吃薯仔也會不習慣。



相信學生會若不搞「港獨」日後可重組

港大校方在去年底通宵移除國殤之柱，李國章指是考慮到安全問題，國殤之柱已擺放逾20年，開始殘舊和有危險，「如果倒下來弄傷人，誰人負責？」太古橋地面則因每數年的改進校園工程而改良翻新，強調一切按照規矩，並非因為國安法的實施。

在李國章擔任校委會主席期間，港大強烈譴責學生會評議會公然美化暴力的嚴重不當行為，形容是挑戰社會的道德底線，損害整體港大社群的聲譽和利益，不再承認香港大學學生會作為獨立註冊社團現有在校內的角色。他表示此舉目的是要學生反思，強調學生的聲音一定要聆聽，校方未必會做什麼去幫助學生重新組織，一切視乎學生如何自己組織，但重申：「如果重組是做政黨，說我們要倡議『港獨』，大學一定不會承認他們，對生活學習條件是想聆聽，但不是想聽到他們擲汽油彈、製作汽油彈。」

於李國章任港大校委會主席期間，校方因美化「七一刺警案」風波，不再承認學生會地位。（資料圖片）

笑言自己是「飯桶」 青年到外國或感不適應

港大前校長馬斐森接受訪問時曾指，港大事事政治化，形容2015年校委會否決陳文敏出任副校長過程，對港大造成很大破壞。李國章對此表示不同意，重申當年以陳文敏的資歷去決定。

近年英國、加拿大等多個國家，針對香港年輕人推出移民優惠政策，李國章認為年輕人到外地見識是好事。他舉例指西方國家的主食是薯仔，但笑言「我習慣食飯，是個『飯桶』，（在外國）有很多不習慣的地方。」他認為香港是個福地，不擔心年輕人一去不返：「你喜歡的話，做二等、三等市民，完全無問題，但你有自己國家，可以在香港發展、大灣區發展又好，為何創業不在自己的地方？」