七一｜議員陸續收通知出席升旗及就職典禮　事前一日入住酒店隔離

立法會議員獲邀出席七一回歸官方活動，自上周四（23日）起需要「點起點」閉環工作，活動前一天赴酒店接受隔離。據悉，立法會議員今早（28日）陸續收到回歸活動電子邀請函，獲邀出席七一早上8時的升旗儀式及10時舉行的就職典禮。

有議員收到酒店隔離安排，須於本周四（30日）早上入住鄰近會展的香港萬麗海景酒店，退房時間為七一當日中午12時。 另外亦有議員表示，入住日期為6月29日，因被邀請於6月30日出席其他活動。



+ 2

閉環期間不能換房

信件列明，議員須於6月30日早上的指定時間入住酒店，屆時需出示電子版本邀請函和身份證明文件進行身份核實。為減低疫情傳播的風險，議員必需入住大會指定的房間，而閉環期間不能轉換房間。

據了解，有部份議員被要求6月29日入住酒店，比其他議員早一天。據悉該批人士為建制派政黨領袖，獲邀參加6月30日的活動，但信件未有提及是哪場活動。

國家主席習近平會否親身出席香港回歸25周年慶典活動，仍是未知之數。多名有機會近距離接觸領導人的政府現屆及候任主要官員，昨日（27日）起陸續入住灣仔萬麗海景酒店或君悅酒店。綜合各方消息，習近平很大機會乘高鐵來港，近日警方在高鐵西九龍站一帶加強佈防。