最新‧回歸25周年︱據悉習近平下午高鐵抵港　屆時將發表簡短講話

明天（7月1日）是回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝大會暨第六屆政府就職典禮，預料今日下午3時乘高鐵抵港，下午在會展接見特區主要官員、部分港區人大政協及政商界人士，結束今日行程後，晚上將返回深圳留宿，明早再來港出席回歸慶典暨新政府就職典禮，屆時將發表重要講話，並為候任特首李家超及其班子監誓。

《香港01》會持續更新重點情況。



▼警方在各區嚴密佈防▼



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【13:30】下午1時半，警方要求在君悅酒店對面的傳媒採訪區內的記者，到瑞安中心旁進行登記，稍後須接受安檢，會有警員攜警犬搜查儀器。

【13:00】柯士甸站、附近天橋及室外位置均沒有垃圾桶，扔垃圾要到圓方商場和九龍站巴士總站。

▼西九高鐵站外圍▼



科學園中午前以鐵馬擴大圍封

【11:40】有警員在吐露港單車徑往科學園出入口搬鐵馬，表示將封閉該出入口。科學園路陸續封路，沿途單車徑、巴士站及海濱都有鐵馬陣。園內部分範圍則禁止出入，停車場暫停開放。

附近的港鐵大學站外，巴士站有告示指配合警方行動及科學園活動，來往大學站及科學園的九巴272K線巴士今早9時起暫停服務，直至警方行動完結。乘客須轉乘272A，但只能在住宅雲匯下車。

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官媒節目表：下午近3時播「高鐵西九龍站歡迎儀式」

【11:00】內地官方中央廣播電視總台的電台節目表顯示，今日下午2時50分起將播放名為「高鐵西九龍站歡迎儀式」的一小時節目，預料關於習近平抵港情況，據悉他抵埗後將發表簡短講話，其後將轉到灣仔會展接見主要官員，再轉到科學園參觀。

上午11時左右，一輛「劍齒虎」裝甲車駛入會展。警方繼續在港灣道一帶巡邏戒備，截查駛經君悅酒店外的車輛。而西九高鐵站，所有出入口已經封閉，車站外圍有水馬陣，有大批警員駐守。

【09:33】西九高鐵站全面封閉，大量警察在圓方及戲曲中心一帶駐守及巡邏。至於盛傳領導人會到訪的科學園，附近的大學站外禁止停泊私家車，司機不能停車需要立即離開，但公共交通工具則正常運作。

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大部分立法會議員今早入住酒店隔離

【09:30】獲邀出席「七一」回歸活動的立法會議員，上周四（23日）起「點對點」閉環工作，今早（30日）陸續入住香港萬麗海景酒店。民建聯立法會議員葛珮帆、陳恆鑌於上午9時15分左右入住酒店閉環隔離。

會展站暫時封閉至明天下午2時

【09:00】警方連日加強灣仔會展一帶保安，部分道路封，港鐵凌晨起關閉會展站，直至明午（7月1日）兩時。今早警方在灣仔布防再加強，在官員及議員閉環隔離的萬麗海景酒店、君悅酒店、附近的中環廣場，以及港灣道一帶築起大型水馬，又加派警員在行人天橋及通道出入口管制戒備。

君悅酒店外的港灣道亦不時有警車駛過。

▼習近平2017年訪港情況▼

