最新‧回歸25周年︱灣仔北加強布防會展站關閉　議員陸續酒店閉環

明天是回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝大會暨第六屆政府就職典禮，預料今日稍後乘高鐵抵港，下午接見特區主要官員、部分港區人大政協及政商界人士，結束今日行程後，晚上將返回深圳留宿，明早再來港出席回歸慶典暨新政府就職典禮，屆時將發表重要講話，並為候任特首李家超及其班子監誓。

《香港01》會持續更新重點情況。



▼習近平2017年訪港情況▼



【09:33】西九高鐵站全面封閉，大量警察在圓方及戲曲中心一帶駐守及巡邏。

+ 1

【09:30】獲邀出席「七一」回歸活動的立法會議員，上周四（23日）起「點對點」閉環工作，今早（30日）陸續入住香港萬麗海景酒店。民建聯立法會議員葛珮帆、陳恆鑌於上午9時15分左右入住酒店閉環隔離。

【09:00】警方連日加強灣仔會展一帶保安，部分道路封，港鐵凌晨起關閉會展站，直至明午（7月1日）兩時，今早警方在灣仔布防再加強，在官員及議員閉環隔離的萬麗海景酒店、君悅酒店、附近的中環廣場，以及港灣道一帶築起大型水馬，又加派警員在行人天橋及通道出入口管制戒備。

君悅酒店外的港灣道亦不時有警車駛過。