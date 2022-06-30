習近平晤林鄭：中央充分肯定5年工作冀續貢獻　轉達對董建華問候

明天（7月1日）是回歸25周年，國家主席習近平出席慶祝大會暨第六屆政府就職典禮，他今日（6月30日）下午3時乘高鐵抵港。

習近平在西九高鐵站簡短發言，表示再次來到香港十分高興，他自上次來香港，已經過了5個春秋，一直關注、牽掛著香港，「我的心、中央政府的心，與香港同胞在一起」。他指過去一段時間，香港經歷一次次嚴峻考驗、戰勝一個個挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，「事實證明，『一國兩制』具有強大生命力，它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞福祉，『一國兩制』是個好制度。」

習近平之後到會展，與各界人士會見及合照，之後到訪科學園。

《香港01》會持續更新重點情況。



▼習近平抵達西九高鐵站▼



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習近平：充分肯定賀一誠防控疫情

【19:16】習近平在香港會見了前來出席慶祝香港回歸活動的澳門特首賀一誠。習近平指，中央充分肯定他及特區政府的工作，「希望你們堅持穩中求進，毫不鬆懈防控疫情，持續有效紓解民困，努力促進經濟復甦，堅定推動經濟適度多元發展，全力維護社會大局穩定。」

賀一誠感謝習近平接見，表示將努力做好各方面工作，堅決維護澳門良好發展局面。

專門委託相關方面轉達對董建華問候

【19:15】習近平下午在香港會見了全國政協副主席梁振英。習近平指，梁振英擔任全國政協副主席以來，為國家現代化建設和香港繁榮穩定傾心盡力，這是非常難能可貴的，「希望你全力支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，同社會各界人士一道，為『一國兩制』實踐行穩致遠作出新貢獻。」

梁振英感謝習主席對他的關心和鼓勵，表示將竭盡所能，繼續為香港和國家服務。習近平還專門委託相關方面轉達對在港的全國政協副主席董建華的問候。

三任特首。（資料圖片）

習近平：希望林鄭月娥積極支持新特首施政

【19:10】國家主席習近平下午會見了香港特首林鄭月娥。習近平指，5年來，在中央堅定支持下，林鄭忠誠履行行政長官的憲制責任，堅定貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特別行政區政府依法施政，團結社會各界人士止暴制亂，全力抗擊新冠肺炎疫情，積極融入國家發展大局，為維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治重大轉折，做了大量艱苦工作，作出重要貢獻，展現了勇於擔當的精神，「對於你這5年來的工作，中央是充分肯定的。」

習近平希望林鄭月娥積極支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為香港和國家的發展作出貢獻。

林鄭月娥衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動情況下，親臨香港出席慶祝香港回歸活動，這充分體現習主席對香港同胞的親切關懷。她表示，香港過去5年是極不平凡的5年，她能夠為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。

習近平會見各界人士 包括李澤鉅、李家傑

【18:47】習近平午在林鄭月娥陪同下，會展會見百多名香港各界人士及紀律部隊代表，但未有與各人握手。根據片段，在第一排的嘉賓包括全國人大前常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、全國政協常委陳馮富珍、何柱國、余國春、基本法委員會副主任譚惠珠、嘉華集團主席呂志、港協暨奧委會會長霍震霆等。

第二排包括長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑、信和主席黃志祥、港區人大代表馬逢國、蘭桂坊集團主席盛智文、全國僑聯副主席盧文端、全國政協常委蔡冠深、林建岳、胡定旭、林淑儀、民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國等。

習近平其後前往香港科學園，視察香港的創科發展，而夫人彭麗媛則到訪位於西九文化區的戲曲中心。晚上，習近平及夫人彭麗媛會出席林鄭月娥及丈夫林兆波於禮賓府設的晚宴。

香港回歸25周年紀念日前夕。（李澤彤攝）

譚耀宗檢測結果不確定 缺席與習合照

【18:01】國家主席習近平今日下午在會展會見行政長官林鄭月娥。隨後，習近平在林鄭月娥陪同下會見行政、立法及司法機構負責人，出席者包括終審法院首席法官、立法會主席、行政會議非官守議員及第五屆特區政府主要官員和全體常任秘書長。

【17:55】據了解，全國人大常委譚耀宗核酸檢測結果不確定，但未有病徵，最終無法參與習近平合照環節。

彭麗媛訪西九戲曲中心

【17:40】習近平到訪科學園參觀。

【17:00】特區政府發聲明，熱烈歡迎國家主席抵港視察，並出席慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。

【16:30】國家主席習近平夫人彭麗媛，下午約4時半抵達西九文化區的戲曲中心。她逗留約45分鐘後離開。

習近平：堅持一國兩制 香港未來一定會更美好

【15:47】習近平發表約3分鐘講話，指一直關注、牽掛著香港，「我的心、中央政府的心，與香港同胞在一起」。他指過去一段時間，香港經歷一次次嚴峻考驗、戰勝一個個挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，「事實證明，『一國兩制』具有強大生命力，它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞福祉，『一國兩制』是個好制度。」

習近平指，「行而不輟，未來可期」，只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

習近平抵港。（聯合採訪 / 美聯社）

中央5大機構要員隨習來港

【15:28】習近平在林鄭月娥陪同下，逐一與李家超、梁振英等人點頭打招呼，未有握手，他沿途向迎接人士揮手。

【15:22】現場出席人士包括候任特首李家超、全國政協副主席梁振英、終審法院首席法官張舉能、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思。

【15:20】習近平與夫人彭麗媛乘專列抵達香港，現場人士揮舞國旗及區旗列隊歡迎。特首林鄭月娥、其丈夫林兆波、中聯辦主任駱惠寧在場迎接。

中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席許其亮、全國人大常委會副委員長沈躍躍、國務委員兼外長王毅、國務院港澳辦主任夏寶龍隨行。

▼警方在西九高鐵站外佈防▼



【15:00】央視報道，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平乘專列，即將抵達香港。

【14:15】習近平預料下午3時乘高鐵抵港。高鐵西九龍站將舉行歡迎儀式，現場設置了講台，紅色背板寫上「熱烈慶祝香港特別行政區成立25周年」。

【14:00】警方繼續加強佈防，兩輛「劍齒虎」裝甲車駛到灣仔君悅酒店附近停泊，增派多名戰術部隊警員在馬路駐守，同時有兩輛警車戒備。

【13:30】下午1時半，警方要求在君悅酒店對面的傳媒採訪區內的記者，到瑞安中心旁進行登記，稍後須接受安檢，會有警員攜警犬搜查儀器。

【13:00】柯士甸站、附近天橋及室外位置均沒有垃圾桶，扔垃圾要到圓方商場和九龍站巴士總站。

▼西九高鐵站外圍▼



科學園中午前以鐵馬擴大圍封

【11:40】有警員在吐露港單車徑往科學園出入口搬鐵馬，表示將封閉該出入口。科學園路陸續封路，沿途單車徑、巴士站及海濱都有鐵馬陣。園內部分範圍則禁止出入，停車場暫停開放。

附近的港鐵大學站外，巴士站有告示指配合警方行動及科學園活動，來往大學站及科學園的九巴272K線巴士今早9時起暫停服務，直至警方行動完結。乘客須轉乘272A，但只能在住宅雲匯下車。

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官媒節目表：下午近3時播「高鐵西九龍站歡迎儀式」

【11:00】內地官方中央廣播電視總台的電台節目表顯示，今日下午2時50分起將播放名為「高鐵西九龍站歡迎儀式」的一小時節目，預料關於習近平抵港情況，據悉他抵埗後將發表簡短講話，其後將轉到灣仔會展接見主要官員，再轉到科學園參觀。

上午11時左右，一輛「劍齒虎」裝甲車駛入會展。警方繼續在港灣道一帶巡邏戒備，截查駛經君悅酒店外的車輛。而西九高鐵站，所有出入口已經封閉，車站外圍有水馬陣，有大批警員駐守。

【09:33】西九高鐵站全面封閉，大量警察在圓方及戲曲中心一帶駐守及巡邏。至於盛傳領導人會到訪的科學園，附近的大學站外禁止停泊私家車，司機不能停車需要立即離開，但公共交通工具則正常運作。

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大部分立法會議員今早入住酒店隔離

【09:30】獲邀出席「七一」回歸活動的立法會議員，上周四（23日）起「點對點」閉環工作，今早（30日）陸續入住香港萬麗海景酒店。民建聯立法會議員葛珮帆、陳恆鑌於上午9時15分左右入住酒店閉環隔離。

會展站暫時封閉至明天下午2時

【09:00】警方連日加強灣仔會展一帶保安，部分道路封，港鐵凌晨起關閉會展站，直至明午（7月1日）兩時。今早警方在灣仔布防再加強，在官員及議員閉環隔離的萬麗海景酒店、君悅酒店、附近的中環廣場，以及港灣道一帶築起大型水馬，又加派警員在行人天橋及通道出入口管制戒備。

君悅酒店外的港灣道亦不時有警車駛過。

▼警方在各區嚴密佈防▼



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▼習近平2017年訪港情況▼

