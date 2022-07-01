七一．最新｜升旗禮三號風球下舉行　李家超首以特首身份出席

七一回歸25周年，政府今早（1日）8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，10時在會展舉行慶回歸大會及新一屆政府就職典禮。其中，國家主席習近平會出席新政府就職典禮。

新冠肺炎疫情持續，政府的回歸活動防疫措施十分嚴格，官員、議員及其他受邀人士，事前需要到指定酒店隔離。是日三號強風信號生效，但天氣情況仍然許可，是以儀式可在金紫荊廣場舉行。



【08:55】財政司司長陳茂波亦「打卡」，指：「剛出席莊嚴的七一香港回歸祖國廿五周年升旗儀式，大家高興振奮、意志高昂，矢志一同帶領香港開啟新篇章、邁向新里程。」

【08:25】工聯會立法會議員陳穎欣於社交網上載升旗禮的照片，圖中的國旗和區旗飄揚，後方的陽光剛好出現，表示：「升國旗區旗後，陽光就出來了，風雨後晴天。」

【08:05】護旗方隊及儀仗隊離場，李家超伉儷亦離場，準備進入會展參與稍後的慶回歸大會及新一屆政府就職典禮。

【07:59】現場升起國旗、區旗及奏唱國歌。

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【07:55】記者現場所見，灣仔一帶戒備十分森嚴，港鐵會展站繼續封閉。

【07:53】李家超進場，是其首次以特首身份出席儀式。現場護旗方隊及儀仗隊及後以中式步操進場。

於升旗儀式開始前，李家超社交網帳戶上載李家超笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。（李家超fb圖片）

【07:51】升旗儀式開始前，特首李家超新開的社交網帳戶，上載其笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。李家超指：「這段日子，慶幸有太太Janet為我打點一切，讓我無後顧之憂，全心全意迎接新的使命。我想趁這個特別日子，感謝Janet多年來默默地在我背後支持我及照顧家庭。未來五年，我更需要你的扶助，讓我可以全情投入，為香港每一個家庭的幸福而努力。」

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