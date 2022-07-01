直播｜習近平：向李家超及主要官員表示熱烈祝賀

七一回歸25周年，政府今早（1日）8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，10時在會展舉行慶回歸大會及新一屆政府就職典禮。國家主席習近平出席新政府就職典禮，為新任特首李家超監誓，政務司司長陳國基帶領一眾主要官員宣誓，之後到行政會議成員宣誓。

李家超表示，以謙卑心情就任特首，感謝中央政府及市民信任，會建立關愛共融、充滿發展機遇、有活力的香港。他指肩負起歷史使命，將全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，維護國家主權、安全及發展利益。

習近平表示，向香港市民致以誠摯問候，向李家超及主要官員表示熱烈祝賀，向支持「一國兩制」事業的同胞表示感謝。



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李家超：用好話語權到海外說好香港故事

【10:46】李家超說，香港國安法頌布實施讓香港由亂至治，完善選舉制度讓香港落實愛國者治港，符合「一國兩制」、香港實際情況及發展需要。他稱，面前5年是香港由治及興的關鍵時刻，特區政府將務實有為，迎難而上，重視團隊文化，優勢互補，提升管治效能，為市民解困。他說，官員會在問題萌芽時主動引入，哪怕一日只解決一個問題，但不積小流無以成江河。

他又指，未來5年會以結果為目標，以改革精神提升管治能力，包括成立行動組增加房屋供應，管控新冠疫情等。李家超說，政府會居安思危，防範應對國家安全、金融安全等，用好話語權到海外說好香港故事。

李家超：以謙卑心情就任 「一國兩制」展強大生命力

【10:44】李家超表示，今天以謙卑心情，在習主席的的監誓下就任行政長官，衷心感謝中央政府、市民對其的信任，將帶領團隊全力以赴，建立一個關愛共融、充滿活力的香港。回想25年前，就在現時身處的會展，現場奏起國歌，國旗、區旗冉冉升起，標誌特區成立，「一國兩制」構想正式啟航，亦是香港繁榮穩定的重要基石及成功國策。

他指，四分一世紀以來，香港很多方面有驕人成就，包括是最自由經濟體、全球最大人民幣離岸交易中心、有5間全球百強大學等。他提到，香港也經歷很多挑戰，包括環球金融危機、2014違法佔中、2016年旺角暴動、2019暴亂、新冠疫情等，有了中央支持，「一國兩制」展現強大生命力和優越性。

李家超指，香港每次都可以克服困難，重新出發，充分反映香港兩大優勢，一方面是「一國兩制」下特區的獨特優勢，二是香港自身優勢，港人展現出的意志。他指，對於今天肩負這個歷史使命感到無比光榮、責任重大，將會貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，維護國家主權安全及發展利益，確保香港繁榮穩定。

【10:25】新一屆行政會議成員宣誓，由李家超監誓。

【10:15】李家超在習近平監誓下，正式宣誓就任。一眾主要官員在政務司司長陳國基帶領下宣誓，各人之後逐一向習近平點頭致意，未有與習握手。

【10:00】有約15架旅遊巴士於交通警封路下駛出西九龍站，車頭貼有編號，其中一架旅遊巴車頭寫有「中聯辦」，也有學生專車於車隊尾段。

【09:30】警方於港鐵柯士甸站封鎖多個出口，包括B4通往香港西九龍站及B5通往圓方的出口，惟港鐵方面未有公布上述出口會受影響。多名有巿民到達後未能前行，有巿民對此相當鼓譟，表示要趕及於10時前返公司工作，對警員怒斥「主席知道你哋咁做都好失禮」，警員則稱相關封鎖屬短暫措施。

警方於港鐵柯士甸站封鎖多個出口，有市民鼓譟。（陳栢麟攝）

【08:55】財政司司長陳茂波亦「打卡」，指：「剛出席莊嚴的七一香港回歸祖國廿五周年升旗儀式，大家高興振奮、意志高昂，矢志一同帶領香港開啟新篇章、邁向新里程。」

【08:25】工聯會立法會議員陳穎欣於社交網上載升旗禮的照片，圖中的國旗和區旗飄揚，後方的陽光剛好出現，表示：「升國旗區旗後，陽光就出來了，風雨後晴天。」

【08:05】護旗方隊及儀仗隊離場，李家超伉儷亦離場，準備進入會展參與稍後的慶回歸大會及新一屆政府就職典禮。

【07:59】現場升起國旗、區旗及奏唱國歌。8時正，國旗和區旗升上旗桿頂。政府飛行服務隊直升機、懸掛著國旗和區旗在上空飛過，滅火輪及水警輪在金紫荊廣場對出的維港海面噴灑水花敬禮。

七一升旗禮在三號風球下進行。（聯合採訪／美聯社）

出席升旗儀式的嘉賓包括第六任行政長官李家超及其夫人、新一屆政府高層官員、行政會議成員、立法會議員；全國政協副主席、前行政長官梁振英及其夫人；前行政長官曾蔭權及其夫人；以及剛卸任行政長官的林鄭月娥及其丈夫、剛卸任的第五屆政府官員等。

出席儀式的中央駐港機構負責人，就包括中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港公署特派員劉光源等。

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【07:55】記者現場所見，灣仔一帶戒備十分森嚴，港鐵會展站繼續封閉。

【07:53】李家超進場，是其首次以特首身份出席儀式。現場護旗方隊及儀仗隊及後以中式步操進場。

於升旗儀式開始前，李家超社交網帳戶上載李家超笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。（李家超fb圖片）

【07:51】升旗儀式開始前，特首李家超新開的社交網帳戶，上載其笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。李家超指：「這段日子，慶幸有太太Janet為我打點一切，讓我無後顧之憂，全心全意迎接新的使命。我想趁這個特別日子，感謝Janet多年來默默地在我背後支持我及照顧家庭。未來五年，我更需要你的扶助，讓我可以全情投入，為香港每一個家庭的幸福而努力。」

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