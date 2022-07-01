習近平結束訪港行程　李家超：充分體現對港關懷　政府必全力以赴

七一回歸25周年，政府今早（1日）8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，10時在會展舉行慶回歸大會及新一屆政府就職典禮。國家主席習近平出席新政府就職典禮，為新任特首李家超監誓，政務司司長陳國基帶領一眾主要官員宣誓，之後到行政會議成員宣誓。

習近平發言時表示，25年來，「一國兩制」取得舉世公認成功，香港無論經歷金融危機、新冠疫情，還是劇烈社會動盪，都沒有阻擋香港行進腳步，又提到制定國安法、完善選舉制度，確保了愛國者治港。他強調，「一國兩制」經過反覆檢驗，符合國家民族根本利益，「一國兩制」是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

習近平與夫人彭麗媛中午結束香港行程，乘高鐵離開。



【13:30】李家超見記者，感謝習主席親臨香港及發表講話，榮幸獲得習近平監誓就任，將會帶領新一屆政府全力以赴，不辜負習主席的重託及社會期望，續寫「一國兩制」新篇章，亦十分感謝習主席總結「四個必須」的經驗，有助香港市民及國際社會有助準確理解「一國兩制」方針。

他指，近日市面慶回歸的氣氛十分濃厚，活動十分多元化，希望大家可以趁七一共享歡樂氣氛，過一個愉快周末，他和管治團隊會繼續克盡己任、迎難而上。

【13:30】國家主席習近平及夫人彭麗媛中午結束香港行程。行政長官李家超及夫人林麗嬋，以及前任行政長官林鄭月娥在高鐵西九龍站歡送。



【12:54】習近平乘紅旗防彈車坐駕返回西九高鐵站，李家超座駕緊隨其後。

【12:11】習迎平的車隊抵達駐港解放軍中環軍營，他下午將乘高鐵離港，結束行程。

【11:30】就職典禮結束，多名任滿官員離開會長，包括前商務及經濟發展局長邱騰華、前勞工及福利局局長羅致光、前環境局局長黃錦星、前公務員事務局局長聶德權、前運輸及房屋局長陳帆，各人未有受訪，邱騰華向傳媒揮手道別。

至中午12時05分，前全國人大常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠離開酒店範圍。

【11:25】習近平最後指，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。推進「一國兩制」在香港的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分，「我們堅信，有偉大祖國的堅定支援，有『一國兩制』方針的堅實保障，在實現我國第二個百年奮鬥目標的新徵程上，香港一定能夠創造更大輝煌，一定能夠同祖國人民一道共用中華民族偉大復興的榮光！」

政府就職典禮結束，習近平主席離場。

習近平在新政府就職典禮講話。（聯合採訪／美聯社）

習：要特別關愛青年人 解決決學業就業置業困難

【11:20】習近平指，要特別關心關愛青年人，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」他說，要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會，「我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。」

提四點希望：提高治理水準、切實排解民生憂難

【11:12】習近平表示，中央對新一屆特區政府寄予厚望，全國各族人民對香港滿懷祝福，他提出四點希望。

第一是著力提高治理水準。完善治理體係、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特區建設好、發展好的迫切需要。行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人。要忠實履行誓言，以實際行動貫徹「一國兩制」方針，維護基本法權威，為香港特區竭誠奉獻。

要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府。要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展。要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來。要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象。

第二是不斷增強發展動能。習近平指，香港地位特殊，條件優良，發展空間十分廣闊。中央全力支援香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高品質發展等國家戰略。中央全力支援香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。中央全力支援香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

第三是切實排解民生憂難。「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂。」習近平說，人民對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標。當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。

民有所呼，我有所應。新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。

第四是共同維護和諧穩定。香港是全體居民的共同家園，家和萬事興，「經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂、也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾，聚精會神謀發展。」

他指香港居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護「一國兩制」方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻，「希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。」

新特區政府就職典禮。（聯合採訪／美聯社）

政權必須在愛國者手中 不容賣國人物把握政權

【11:09】習近平說，必須落實「愛國者治港」。政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則，「世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。」他指，把香港特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖，「守護好管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護七百多萬香港居民的切身利益。」

他又指，必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。香港回歸祖國，重新納入國家治理體係，建立起以「一國兩制」方針為根本遵循的特別行政區憲制秩序。中央政府對特別行政區擁有全面管治權，這是特別行政區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權，「落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接的，也只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好。特別行政區堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關依照基本法和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，司法機關依法獨立行使審判權。」

習近平指，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，在這個前提下，香港、澳門保持原有的資本主義制度長期不變，享有高度自治權。社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共産黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。全面準確貫徹「一國兩制」方針將為香港、澳門創造無限廣闊的發展空間。「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

習近平與李家超。（聯合採訪／美聯社）

習近平：一國兩制無任何理由改變 必須長期堅持

【11:02】習近平表示，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定，「中央政府所做的一切，都是為了國家好，為了香港、澳門好，為了港澳同胞好。」

他再次強調，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支援，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍讚同，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」

【10:58】習近平表示，中華民族五千多年的文明史，記載著華夏先民在嶺南這片土地上的辛勤耕作。鴉片戰爭以後的中國近代史，記載著香港被迫割讓的屈辱，更記載著中華兒女救亡圖存的抗爭。中國共産黨團結帶領人民進行的波瀾壯闊的百年奮鬥史，記載著香港同胞作出的獨特而重要的貢獻，「有史以來，香港同胞始終同祖國風雨同舟、血脈相連。」

他指，回歸祖國後，香港戰勝各種風雨挑戰，穩步前行。無論是國際金融危機、新冠肺炎疫情，還是一些劇烈的社會動蕩，都沒有阻擋住香港行進的腳步。25年來，香港經濟蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，創新科技産業迅速興起，自由開放雄冠全球，營商環境世界一流，包括普通法在內的原有法律得到保持和發展，各項社會事業全面進步，社會大局總體穩定。香港作為國際大都會的勃勃生機令世界為之讚嘆。

李家超：用好話語權到海外說好香港故事

【10:46】李家超說，香港國安法頌布實施讓香港由亂至治，完善選舉制度讓香港落實愛國者治港，符合「一國兩制」、香港實際情況及發展需要。他稱，面前5年是香港由治及興的關鍵時刻，特區政府將務實有為，迎難而上，重視團隊文化，優勢互補，提升管治效能，為市民解困。他說，官員會在問題萌芽時主動引入，哪怕一日只解決一個問題，但不積小流無以成江河。

他又指，未來5年會以結果為目標，以改革精神提升管治能力，包括成立行動組增加房屋供應，管控新冠疫情等。李家超說，政府會居安思危，防範應對國家安全、金融安全等，用好話語權到海外說好香港故事。

李家超。（聯合採訪／美聯社）

李家超：以謙卑心情就任 「一國兩制」展強大生命力

【10:44】李家超表示，今天以謙卑心情，在習主席的的監誓下就任行政長官，衷心感謝中央政府、市民對其的信任，將帶領團隊全力以赴，建立一個關愛共融、充滿活力的香港。回想25年前，就在現時身處的會展，現場奏起國歌，國旗、區旗冉冉升起，標誌特區成立，「一國兩制」構想正式啟航，亦是香港繁榮穩定的重要基石及成功國策。

他指，四分一世紀以來，香港很多方面有驕人成就，包括是最自由經濟體、全球最大人民幣離岸交易中心、有5間全球百強大學等。他提到，香港也經歷很多挑戰，包括環球金融危機、2014違法佔中、2016年旺角暴動、2019暴亂、新冠疫情等，有了中央支持，「一國兩制」展現強大生命力和優越性。

李家超指，香港每次都可以克服困難，重新出發，充分反映香港兩大優勢，一方面是「一國兩制」下特區的獨特優勢，二是香港自身優勢，港人展現出的意志。他指，對於今天肩負這個歷史使命感到無比光榮、責任重大，將會貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，維護國家主權安全及發展利益，確保香港繁榮穩定。

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【10:25】新一屆行政會議成員宣誓，由李家超監誓。

【10:15】李家超在習近平監誓下，正式宣誓就任。一眾主要官員在政務司司長陳國基帶領下宣誓，各人之後逐一向習近平點頭致意，未有與習握手。

【10:00】有約15架旅遊巴士於交通警封路下駛出西九龍站，車頭貼有編號，其中一架旅遊巴車頭寫有「中聯辦」，也有學生專車於車隊尾段。

【09:30】警方於港鐵柯士甸站封鎖多個出口，包括B4通往香港西九龍站及B5通往圓方的出口，惟港鐵方面未有公布上述出口會受影響。多名有巿民到達後未能前行，有巿民對此相當鼓譟，表示要趕及於10時前返公司工作，對警員怒斥「主席知道你哋咁做都好失禮」，警員則稱相關封鎖屬短暫措施。

警方於港鐵柯士甸站封鎖多個出口，有市民鼓譟。（陳栢麟攝）

【08:55】財政司司長陳茂波亦「打卡」，指：「剛出席莊嚴的七一香港回歸祖國廿五周年升旗儀式，大家高興振奮、意志高昂，矢志一同帶領香港開啟新篇章、邁向新里程。」

【08:25】工聯會立法會議員陳穎欣於社交網上載升旗禮的照片，圖中的國旗和區旗飄揚，後方的陽光剛好出現，表示：「升國旗區旗後，陽光就出來了，風雨後晴天。」

【08:05】護旗方隊及儀仗隊離場，李家超伉儷亦離場，準備進入會展參與稍後的慶回歸大會及新一屆政府就職典禮。

【07:59】現場升起國旗、區旗及奏唱國歌。8時正，國旗和區旗升上旗桿頂。政府飛行服務隊直升機、懸掛著國旗和區旗在上空飛過，滅火輪及水警輪在金紫荊廣場對出的維港海面噴灑水花敬禮。

七一升旗禮在三號風球下進行。（聯合採訪／美聯社）

出席升旗儀式的嘉賓包括第六任行政長官李家超及其夫人、新一屆政府高層官員、行政會議成員、立法會議員；全國政協副主席、前行政長官梁振英及其夫人；前行政長官曾蔭權及其夫人；以及剛卸任行政長官的林鄭月娥及其丈夫、剛卸任的第五屆政府官員等。

出席儀式的中央駐港機構負責人，就包括中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港公署特派員劉光源等。

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【07:55】記者現場所見，灣仔一帶戒備十分森嚴，港鐵會展站繼續封閉。

【07:53】李家超進場，是其首次以特首身份出席儀式。現場護旗方隊及儀仗隊及後以中式步操進場。

於升旗儀式開始前，李家超社交網帳戶上載李家超笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。（李家超fb圖片）

【07:51】升旗儀式開始前，特首李家超新開的社交網帳戶，上載其笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。李家超指：「這段日子，慶幸有太太Janet為我打點一切，讓我無後顧之憂，全心全意迎接新的使命。我想趁這個特別日子，感謝Janet多年來默默地在我背後支持我及照顧家庭。未來五年，我更需要你的扶助，讓我可以全情投入，為香港每一個家庭的幸福而努力。」

▼習近平6月30日乘搭高鐵抵港▼



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▼習近平2017年訪港情況▼

