七一｜多間傳媒有記者被禁採訪須換人　梁愛詩：不相信有黑名單

本周五是「七一」回歸紀念日，香港記者協會昨晚（28日）發聲明，指政府新聞處以保安為由，要求多間原本獲邀採訪的傳媒機構，撤換至少10名已報名採訪「七一」升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者，至少7間傳媒受影響。

記協主席陳朗昇今早接受電台訪問表示，當局要求頂替的記者每天核酸檢測，而且需要回溯至上周日（26日）開始，導致有傳媒機構無法符合要求，未能派員採訪。他形容要求「無邏輯」，難以理解相關標準。

前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩不相信有傳媒黑名單。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為政府有既定安全標準，而領導人出席典禮應屬最高規格，有更嚴格要求是正常情況，不評論相關事件。



政界人士今陸續入住酒店隔離

陳朗昇表示，昨晚向新聞處副處長了解過，對方表示是保安理由，未能進一步解釋。他認為今次受牽連的傳媒機構範圍大，據了解也包括港台記者及政府新聞處人員。政府回應指，制訂慶回歸活動安排時已經盡量平衡傳媒工作及保安要求，不評論個別機構及人士的認證狀況。

梁愛詩則指，不清楚國家主席習近平的訪港行程，只知道自己今午須入住位於灣仔的酒店，預備參與七一回歸官方活動。林健鋒同樣今午將入住酒店，但不知道回歸慶典活動詳情。

對於澳門行政長官賀一誠來港出席儀式，林健鋒說，香港回歸25周年值得大家紀念，香港與澳門屬「兩兄弟」，過去澳門特首都會來港出席有關慶典，同樣地香港特首也會到澳門出席類似活動，是互相尊重的表現。