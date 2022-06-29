留任感言︱楊潤雄指為家國扶正教育　許正宇：一直戳力解說國安法

政府換屆在即，部分現屆司局長留任，教育局局長楊潤雄將平調至新成立的文化體育及旅遊局，他今日（29日）在社交網站撰文，指任內做了大量撥亂反正、正本清源的工作，為師生提供安全及安靜的教學環境，為國家及香港培育愛國愛港人才。

原職留任的財經事務及庫務局局長許正宇則在網誌稱，前年4月上任之時「暴疫夾擊」，幸有《港區國安法》令香港從政治爭拗和對抗中恢復安穩，掀開由亂轉治的新篇章。他指一直有輿論抹黑香港國際金融中心地位將受影響，自己則一直「戳力解說」，並建立保衛金融安全的「防洪牆」，今年將就立法規管眾籌諮詢公眾，防範及打擊以眾籌方式募集資金，策劃危害國安活動。



楊潤雄稱，自己加入教育局近10年，由副局長做到局長，涉獵教育範疇不同層面的工作，將教育扶正。他說現屆政府提高每年教育經費至過千億，加強國民教育及價值觀教育，「凡此種種，未能盡錄」，所有工作都是「建基於對學生的愛護」。自己很快離開目前崗位，調任文體旅局，但相信與「教育」仍有不少互通的地方，希望未來可以與合作過的人士繼續交流合作。

許正宇則指，自己上任至今約800天，就任之時，香港正受第二波疫情影響，「黑暴」未結束，形容是暴疫夾擊，「想起猶有餘悸」。但《港區國安法》及「完善選舉制度」令香港恢復穩定，自己得以推動提升香港國際金融中心地位，形容「有顯著進展」。他說世界大變，在中央的關懷和愛護下，利用好「一國兩制」的獨特優勢，抓緊機遇融入國家發展大局，定能順應由治及興歷史大勢，為香港開新篇。