七一｜議員轟慶典辦漏多　黃國：有人遲收邀請函錯過閉環期

國家主席習近平將出席香港回歸25周年慶祝大會暨第六屆特區政府就職禮，事前出席的嘉賓須進行閉環管理、並在活動前夕入住酒店隔離。不過，近日民政事務局慶典統籌辦公室安排連環甩轆，引起部分建制派不滿。

全國政協委員、工聯會立法會議員黃國表示，慶回歸活動安排混亂，工聯會有人本周一（27日）才收到邀請函，但獲邀出席慶回歸活動的人士須在上周四開始「閉環管理」，變相該人已錯過「閉環管理」時限，未能出席慶典。

民建聯立法會議員梁熙指，該黨有人獲邀出席慶回歸活動，但遲遲未有收到入住酒店隔離通知，以為自己被當局「放飛機」，最後在今早始收到入住安排，便匆忙收拾行李入住酒店。



梁熙：有人當日方獲通知須酒店閉環

黃國稱，今次閉環管理安排較複雜，獲邀出席活動的人士須每日申報健康資料，或令當局工作量大增，希望政府總結經驗，避免下次再出現錯漏，例如經電郵發出邀請後，可再致電跟進。至於國家領導人訪港的具體安排，黃國說已經收到通知，今日下午會安排合照，明天出席升旗禮和政府就職典禮，但未知出席者名單。

梁熙同樣指慶回歸活動安排混亂，例如早前的邀請函中英不對照，又流出獲邀者電郵，對安排感失望。