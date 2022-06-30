回歸25年︱民主黨籲信任港人補撕裂　縱與中央看法差異大仍會發聲

明日（7月1日）是香港回歸25周年，民主黨今日（30日）發表立場書，指該黨對於「一國兩制」的信心不變，但坦言目前香港距離民主普選和代議政制的目標尚遠。他們認為，香港一直以來的成功基石，在於市民、傳媒、政黨和公民社會可以自由地表達不同意見，而近幾年社會撕裂嚴重，需要掌權者踏出第一步，如釋放政治犯，增強市民留在香港的信心，避免香港繼續負傷前行。



以法規管控、鼓勵互相監視 無助解決爭議

民主黨指出，創黨之初對1997年主權移交後的香港投以信心一票：「我們希望在『一國兩制』之下落實民主普選和代議政制，成為立根香港、為香港政治和社會發展出力、表達香港人想法的政黨，並將這個盼望寫進黨綱。現時距離我們創黨時的目標尚遠，但是民主黨初心不變。我們仍然相信『一國兩制』、『港人治港』、『高度自治』是最切合香港實際情況的安排。雖然這25年來，我們對『一國兩制』的落實與期望，與中央政府存有很大差異，民主黨會繼續將我們所確信，對香港發展、對香港市民最合適的安排，向香港市民，也向香港政府和中央政府清楚說明。」

聲明指，民主黨會信任香港市民，也希望中央和特區政府同樣信任香港市民：「當政府對市民缺乏信任，以法例對社會作全面管控甚至鼓勵互相監視，只會加深社會對政府的不信任和人民間的不信任，表面的平靜和噤言無助解決社會爭議。我們清楚知道，香港的成功一直有賴香港市民的創意、活力和想像力，讓市民自由地發表己見，讓不同意見可互相競爭激撞，是香港多年來生氣蓬勃的泉源；而政黨、傳媒、公民社會等自由無懼地對政府施政表達不同意見，則可確保政府施政符合程序公義和市民期望。這些都是香港最重要的特點。」

民主黨指，「一國兩制」的成功，需要中央政府、特區政府、香港市民間的互信。這幾年的社會撕裂非常嚴重，撕裂不修補，傷口不癒合，香港就只會一直負傷前行，拖慢步伐，不少市民更選擇移民：「我們認為，修補撕裂的第一步應從掌權者踏出，並釋放政治犯，緩和社會撕裂，正視港人憂慮，持之以恆地以不同措施穩定人心，挽留人才。」

他們又指，目前政治形勢困難險峻，仍有不少民主黨黨友或其他爭取民主的人士，因不同案件被監禁或還押，不同組織相繼解散或停止運作，公民社會瀰漫著不安：「我們心痛、勞累，會有無力感、會無助、會徬徨，會氣餒、會恐懼、會擔心；我們不會逃避，因為這些情緒源於我們對香港的關愛。」

聲明最後提到，在香港迎來回歸25周年之際，民主黨仍會保持盼望，不會放棄：「無論如何，民主黨都會盡力發聲，愈是艱難就愈要保持堅靭，要繼續和所有願意留在香港的市民肩並肩，在推動民主自由、捍衞人權法治、改善市民褔祉、解決貧窮、房屋問題、防疫和疫後的經濟復蘇上，為我們所愛的土地努力建設。」

社民連成員遭搜屋約談 吳文遠喻「坐緊監」

另一邊廂，社民連近日有成員及義工被警方國安處「約談」，宣布七一當天沒有活動。該黨前主席吳文遠昨晚在社交網表示：「抱歉，我依（𠵱）家坐緊監。」並留下「#明就明」的標籤，他其後於留言區寫道「我沒有被軟禁」、「大家放心」、「我冇事」、「我會開開心心坐監」。《香港01》記者嘗試聯絡吳文遠，截稿前暫未獲回覆。

另一前主席黃浩銘向傳媒指出，昨日有7至8名社民運成員被國安處人員約談或搜屋，主要問及「七一」當日行程。他回覆查詢指，社民連已表明七一當天不會有任何行動，「說一不二」，對相關搜查行動表示奇怪，但不便透露其他內容。