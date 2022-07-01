七一︱梁君彥：習近平講話令人鼓舞　民建聯讚有力團結社會

國家主席習近平今日（7月1日）出席香港回歸25周年慶祝大會暨第六屆特區政府就職禮，為新任特首李家超監誓並發表講話。立法會主席梁君彥對習近平的講話感到激勵和鼓舞，認同必須長期堅持「一國兩制」，沒有改變的理由。他提到，現屆立法會是完善選制後首屆議會，能彰顯「愛國者治港」合符國家和香港利益。



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梁君彥：完善選制後議會彰顯愛國者治港

國家主席習近平講話中特別提到「愛國者治港」是保持香港長治久安的必然要求，梁君彥表示，第七屆立法會是「完善選舉制度」後產生的首屆立法會，全體議員體現出社會均衡參與及廣泛代表性，現時社會及議會的氣氛已回復務實理性，議事效率大為提升，此等新氣象充分彰顯「愛國者治港」原則能夠守護巿民的切身利益，並符合特區和國家的根本利益。

隨着新一屆特區政府就職，梁君彥表示，立法會將繼續依照《基本法》及相關法律履行憲制責任，與行政機關既互相制衡和配合，且新一批立法會議員來自社會各界，過去半年不論是抗疫還是民生事務，都希望能做到習近平所言的「務實有為，不負人民」。

民建聯：習近平講話有力消除誤解、團結社會

民建聯指，習近平強調「一國兩制」必須長期堅持，促進社會繁榮穩定和市民福祉，講話有力消除各種對香港前景的誤解，鞏固社會團結，具高瞻遠矚的指導作用，認為「一國兩制」是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，指過去25年香港靠國家克服種種困難和挑戰，重回穩定和發展的正軌，保持國際都會和金融中心的地位，充分證明「一國兩制」可行且得人心。

民建聯表示，日後會推動全面準確落實「一國兩制」，堅定支持「愛國者治港」原則，加強與特區政府溝通合作，積極推動特區政府有效施政，提升香港國際都市地位，和保持香港獨特優勢。

該黨立法會議員陳恒鑌中午離開隔離酒店後表示，今次習近平出席慶回歸活動的意義重大，因在疫情嚴峻之際習近平仍親身到港，顯示中央非常重視香港，並對本港的價值及重要性給予高度肯定。他認為，習近平強調「一國兩制」基本方針不變，能起穩定作用，相信新一屆政府就職後會也做到習近平所說的更有作為和承擔，重視民生及「愛國者治港」建設，又期望社會繼續深入認識「一國兩制」的基本方針以及元素，因若大家有不同解讀，或容易產生誤解。

自由黨：為香港日後發展打下強心針

自由黨表示，習近平重要講話充分顯示對香港的關心和關愛。對於習近平重申「『一國兩制』沒有任何理由改變，必須長期堅持」，他們認為這是為香港特區日後發展打下了一支重大強心針，亦釋除部分人對香港的疑慮。

新思維：盡快落實普選 體現「一國兩制」

新思維則對習近平及中央對香港的支持表示認同，指本港須在「一國兩制」框架下實踐民主制度，盡快落實普選是體現「一國兩制」的重要目標，也是市民追求的社會制度。

新思維期望，新一屆政府能展示政治胸襟，團結社會，推動社會復和，樹立擔當和善作善成的作風，官員必須承擔責任，改善過去官僚作風，改變「少做少錯、不做不錯」的管治思維。另要多對外宣傳及加強香港的金融科技等領域的國際地位，維持獨特優勢。

經民聯監事會主席、全國政協常委林建岳指，習主席對於「一國兩制」實踐25年來的重大成就給予高度評價，不但表明「一國兩制」符合國家及香港居民利益，是套好制度，更表明中央堅定維護「一國兩制」毫不動搖，向香港以及國際社會宣示「一國兩制」必將長期堅持的重要信息，向各界派發了「定心丸」。他形容習主席的講話「一錘定音，權威指出中央對於『一國兩制』實踐的成就和價值，表明堅定落實『一國兩制』不動搖的決心，消除了外界對『一國兩制』的疑慮，大大提振了香港社會和國際社會對『一國兩制』前途的信心。」

他又指，習主席特別提到要特別關心關愛青年人，重點解決他們學業、就業、創業、置業的困難，顯示習主席對香港青年人的關愛和支持。「特區政府以及各界都應全力落實習主席的要求，凝神聚力，重點突破，共建一個更和諧、團結、友愛的社會，為香港開啟新篇章！」

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒亦表示，習主席對「一國兩制」重大原則作精闡論述，堅定各界對「一國兩制」的信心，指明香港穩步向前發展方向，有利政府及各界團結奮進，同為香港開新篇。對於習主席肯定香港國際金融中心地位及作用，林健鋒亦感到非常鼓舞，有助全面提振各界建設香港的底氣及信心。